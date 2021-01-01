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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У лікарні на Волині збільшили кількість ліжко-місць для хворих на COVID-19

У лікарні на Волині збільшили кількість ліжко-місць для хворих на COVID-19
Для того, щоб у випадку необхідності і надалі проводити госпіталізацію хворих на коронавірус, у Володимирі-Волинському продовжують розширювати можливості лікарні. Так, у КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” визначили ще 30 додаткових ліжок для таких пацієнтів.

Про це повідомляють у комунальному підприємстві, йдеться на сайті мерії Володимира.

Загалом на сьогодні у медзакладі підготували 120 ліжок для захворілих на COVID-19.

Враховуючи ситуацію, яка склалась із поширенням гострої респіраторної хвороби, мешканців закликають відповідально поставитись до заходів, що дозволять запобігти розповсюдженню інфекції.

Нагадаємо, в станціонарному коронавірусному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні, що у Боголюбах, також розгорнули додаткові ліжка для пацієнтів з Covid-19. Там виділили 20 ліжко-місць.

Фото - ілюстративне

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Теги: Володимир-Волинське ТМО, ліжко-місця, хворі на коронавірус
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