У лікарні на Волині збільшили кількість ліжко-місць для хворих на COVID-19





Про це повідомляють у комунальному підприємстві,



Загалом на сьогодні у медзакладі підготували 120 ліжок для захворілих на COVID-19.



Враховуючи ситуацію, яка склалась із поширенням гострої респіраторної хвороби, мешканців закликають відповідально поставитись до заходів, що дозволять запобігти розповсюдженню інфекції.



Нагадаємо, в станціонарному коронавірусному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні, що у Боголюбах,



Фото - ілюстративне

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