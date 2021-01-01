вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 березня
У Волинській області завтра, 30 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.

Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра увесь день протримається хмарна погода, без опадів. Температура вночі 5⁰ тепла, вдень 8-9⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 березня
Сьогодні, 20:00
Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 19:20
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 30 березня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток
Сьогодні, 18:40
У лікарні на Волині збільшили кількість ліжко-місць для хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 27 березня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 27 березня
26 березень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня
25 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 березня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 березня
24 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 березня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 березня
23 березень, 20:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 30 березня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток
Сьогодні, 18:40
 0
У лікарні на Волині збільшили кількість ліжко-місць для хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:33
 0
Медіа
відео
1/8