Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 30 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра увесь день протримається хмарна погода, без опадів. Температура вночі 5⁰ тепла, вдень 8-9⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра увесь день протримається хмарна погода, без опадів. Температура вночі 5⁰ тепла, вдень 8-9⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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