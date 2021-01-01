Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 березня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.



Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра увесь день протримається хмарна погода, без опадів. Температура вночі 5⁰ тепла, вдень 8-9⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 30 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра увесь день протримається хмарна погода, без опадів. Температура вночі 5⁰ тепла, вдень 8-9⁰ тепла.

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