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У ЖК «Амстердам» завершують фундамент трьох під’їздів. ФОТОЗВІТ*

У ЖК «Амстердам» завершують фундамент трьох під’їздів. ФОТОЗВІТ*
У ЖК “Амстердам” тривають фундаментні роботи у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.

Фотоозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Зокрема, відбуваються такі роботи:

1 під’їзд: заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);

2 під’їзд: на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;

3 під’їзд: встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.

Будівельна компанія “Інвестор” підготувала черговий фотозвіт, де можна переглянути, як відбуваються роботи.

У ЖК «Амстердам» завершують фундамент трьох під’їздів. ФОТОЗВІТ*

Зверніть увагу, що наразі в ЖК “Амстердам” - особлива пропозиція на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2. Ціну знижено на 500 грн/м2, також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%. Більше про цю пропозицію читайте за посиланням.

Також в “Амстердамі” діє ще одна акція: на 2-спальні квартири площею 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: +38 067 544 71 96

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: фотозвіт, Інвестор, будівельна компанія
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