У ЖК «Амстердам» завершують фундамент трьох під’їздів. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
У ЖК “Амстердам” тривають фундаментні роботи у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.
Фотоозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Зокрема, відбуваються такі роботи:
1 під’їзд: заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);
2 під’їзд: на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;
3 під’їзд: встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.
Будівельна компанія “Інвестор” підготувала черговий фотозвіт, де можна переглянути, як відбуваються роботи.
Зверніть увагу, що наразі в ЖК “Амстердам” - особлива пропозиція на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2. Ціну знижено на 500 грн/м2, також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%. Більше про цю пропозицію читайте за посиланням.
Також в “Амстердамі” діє ще одна акція: на 2-спальні квартири площею 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: +38 067 544 71 96
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Фотоозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Зокрема, відбуваються такі роботи:
1 під’їзд: заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);
2 під’їзд: на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;
3 під’їзд: встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.
Будівельна компанія “Інвестор” підготувала черговий фотозвіт, де можна переглянути, як відбуваються роботи.
Зверніть увагу, що наразі в ЖК “Амстердам” - особлива пропозиція на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2. Ціну знижено на 500 грн/м2, також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%. Більше про цю пропозицію читайте за посиланням.
Також в “Амстердамі” діє ще одна акція: на 2-спальні квартири площею 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: +38 067 544 71 96
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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