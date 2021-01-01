У ЖК «Амстердам» завершують фундамент трьох під’їздів. ФОТОЗВІТ*

ЖК “Амстердам” тривають фундаментні роботи у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.



Фотоозвіт



Зокрема, відбуваються такі роботи:



1 під’їзд: заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);



2 під’їзд: на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;



3 під’їзд: встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.



Будівельна компанія “Інвестор” підготувала черговий фотозвіт, де можна переглянути, як відбуваються роботи.





Зверніть увагу, що наразі в ЖК “Амстердам” - особлива пропозиція на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2. Ціну знижено на 500 грн/м2, також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%. Більше про цю пропозицію читайте за посиланням.



Також в “Амстердамі” діє ще одна акція: на 2-спальні квартири площею 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: +38 067 544 71 96



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. тривають фундаментні роботи у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.Фотоозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".Зокрема, відбуваються такі роботи:заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.Будівельна компанія “Інвестор” підготувала черговий фотозвіт, де можна переглянути, як відбуваються роботи.що наразі в ЖК “Амстердам” - особлива пропозиція на квартири з двома спальнями площеюЦіну знижено на, також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском. Більше про цю пропозицію читайтеТакож в “Амстердамі” діє ще одна акція: на 2-спальні квартири площеюБільше про це можна прочитати

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