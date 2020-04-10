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Зеленський звільнив дев'ятьох голів РДА з Волині

Зеленський звільнив дев'ятьох голів РДА з Волині
Президент України Володимир Зеленський звільнив голів дев’яти райдержадміністрацій на Волині.

Відповідні розпорядження він підписав сьогодні, 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

Зокрема, цими документами Зеленський звільнив:

Максима Приймачука – голову Старовижівської районної державної адміністрації;

Сергія Шкоду – голову Рожищенської районної державної адміністрації;

Володимира Рудика – голову Ратнівської районної державної адміністрації;

Ігоря Оксенчука – голову Любомльської районної державної адміністрації;

Юлію Подерню-Масюк – голову Любешівської районної державної адміністрації;

Василя Бакуна – голову Локачинської районної державної адміністрації;

Аллу Гонтар – голову Ківерцівської районної державної адміністрації;

Миколу Смаля – голову Іваничівської районної державної адміністрації;

Сергія Мишленика – голову Горохівської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, у зв'язку з децентралізацією на Волині замість 16 районів утворили: Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський, Камінь-Каширський. Тож і райдержадміністрацій та їхніх голів на Волині тепер буде лише 4.

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Теги: РДА, розпорядження, Володимир Зеленський
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