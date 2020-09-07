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Туалет – на вулиці, а їдальня і спортзал – далеко від школи: на Волині діти вчаться у приміщенні, де мало бути кафе. ВІДЕО

Туалет – на вулиці, а їдальня і спортзал – далеко від школи: на Волині діти вчаться у приміщенні, де мало бути кафе. ВІДЕО
У селі Журавники Горохівської громади сім років чекають на зведення нової школи. У старій туалет знаходиться на вулиці, спортивна зала та їдальня – у приміщенні дитсадка за кілька сотень метрів від школи.

Нині у школі, яка розрахована на 110 учнів навчаються 134 дитини, – розповіла директорка Світлана Шеремета, повідомляє "Суспільне".

У 2013 році приміщення недобудованого будинку побуту, яке починали реконструювати, передали освітянам. У проєкті реконструкції передбачили спортивну залу та залу для хореографії, а також їдальню. Нова школа була передбачена на 180 учнів.

Нині будівництво заморожене. Зі слів керівниці навчального закладу, попередньо вдалося освоїти 800 тисяч гривень: заклали фундамент і вимурували цоколь під другий корпус.

Будівля, в якій зараз здобувають знання діти, адаптована під навчальний заклад. Тут мало бути кафе, але у 1972 році добудували другий поверх та облаштували школу.

Найбільша проблема закладу освіти – вбиральня на вулиці. Внутрішніх туалетів у школі немає.

Аби добудувати незавершену споруду, цьогоріч у Горохівській тергромаді, куди увійшли Журавники після адміністративно-територіальної реформи, готуватимуть новий проєкт. Голова громади Віктор Годик розповів, що попередній кошторис уже застарілий і потребує коригування. З його слів, за колишніми розрахунками на нову школу потрібно 20 мільйонів гривень.

Віктор Годик каже: це остання школа в громаді, де діти ходять до туалету на вулиці. Зі слів директорки закладу, фахівці підготували проєкт, за яким до теперішнього приміщення школи добудують вбиральню. Додає: гроші на ці потреби передбачили.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року в українських школах почали діяти нові санітарні правила. Серед основних змін, запроваджених Міністерством охорони здоров’я, обов’язкові внутрішні туалети в закладах освіти.



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Теги: Журавники, школа, Віктор Годик
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