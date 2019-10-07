вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не коронавірусом єдиним: якою на Волині є ситуація із грипом та «респіраторками»

Не коронавірусом єдиним: якою на Волині є ситуація із грипом та «респіраторками»
На Волині продовжує зростати захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Інформують, що інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення становить 805,2, та перевищив епідемічний поріг на 40%. Рівень захворюваності характеризують як середньої інтенсивності.

Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Луцьку (на 38%), Володимир-Волинському (понад 2 рази), Ківерцівському (25%), Ковельському (11%), Любешівському (19%), Луцькому (15%) та Маневицькому (11%) районах.

Протягом останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями, в тому числі на коронавірусну інфекцію, зросла на 7% і становить понад 8 тис. осіб, проти 7,8 тис. попереднього тижня.

Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 42% (захворіло понад 3,4 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня. Стабілізація рівня захворюваності серед дітей можна пов’язати з канікулами в загальноосвітніх закладах.

Близько трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (90%). Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

З початку епідемічного сезону перехворіло понад 130 тис. волинян — це 13% населення області.

Всього на Волині проти грипу вакциновані понад 3 тис. осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).

Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В.

На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановлено циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: респіраторні інфекції, віруси, грип
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не коронавірусом єдиним: якою на Волині є ситуація із грипом та «респіраторками»
Сьогодні, 06:39
В одному з волинських училищ відкрили навчально-практичний центр для кухарів
Сьогодні, 05:25
На Волині закривають психотуберкульозне відділення: що будуть робити з пацієнтами
Сьогодні, 04:26
Польща з 30 березня змінює правила в’їзду
Сьогодні, 03:17
У Луцьку пропонують запустити новий тролейбусний маршрут
Сьогодні, 01:37
Схожі новини
На Волині понад 3 тисячі людей захворіло на ГРВІ: медики попереджають про нові небезпечні віруси На Волині понад 3 тисячі людей захворіло на ГРВІ: медики попереджають про нові небезпечні віруси
07 жовтень, 2019, 17:13
Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та у яких районах найбільше хворіють Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та у яких районах найбільше хворіють
24 лютий, 16:43
Розповіли, яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині Розповіли, яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині
11 лютий, 09:58
Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради від волинських медиків Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради від волинських медиків
27 січень, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не коронавірусом єдиним: якою на Волині є ситуація із грипом та «респіраторками»
Сьогодні, 06:39
 0
В одному з волинських училищ відкрили навчально-практичний центр для кухарів
Сьогодні, 05:25
 0
На Волині закривають психотуберкульозне відділення: що будуть робити з пацієнтами
Сьогодні, 04:26
 0
Польща з 30 березня змінює правила в’їзду
Сьогодні, 03:17
 0
У Луцьку пропонують запустити новий тролейбусний маршрут
Сьогодні, 01:37
 0
Медіа
відео
1/8