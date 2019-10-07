Не коронавірусом єдиним: якою на Волині є ситуація із грипом та «респіраторками»





Про це



Інформують, що інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення становить 805,2, та перевищив епідемічний поріг на 40%. Рівень захворюваності характеризують як середньої інтенсивності.



Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Луцьку (на 38%), Володимир-Волинському (понад 2 рази), Ківерцівському (25%), Ковельському (11%), Любешівському (19%), Луцькому (15%) та Маневицькому (11%) районах.



Протягом останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями, в тому числі на коронавірусну інфекцію, зросла на 7% і становить понад 8 тис. осіб, проти 7,8 тис. попереднього тижня.



Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 42% (захворіло понад 3,4 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня. Стабілізація рівня захворюваності серед дітей можна пов’язати з канікулами в загальноосвітніх закладах.



Близько трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (90%). Летальних випадків від грипу не зареєстровано.



З початку епідемічного сезону перехворіло понад 130 тис. волинян — це 13% населення області.



Всього на Волині проти грипу вакциновані понад 3 тис. осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).



Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В.



На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановлено циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині продовжує зростати захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Інформують, що інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення становить 805,2, та перевищив епідемічний поріг на 40%. Рівень захворюваності характеризують як середньої інтенсивності.Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Луцьку (на 38%), Володимир-Волинському (понад 2 рази), Ківерцівському (25%), Ковельському (11%), Любешівському (19%), Луцькому (15%) та Маневицькому (11%) районах.Протягом останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями, в тому числі на коронавірусну інфекцію, зросла на 7% і становить понад 8 тис. осіб, проти 7,8 тис. попереднього тижня.Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 42% (захворіло понад 3,4 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня. Стабілізація рівня захворюваності серед дітей можна пов’язати з канікулами в загальноосвітніх закладах.Близько трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (90%). Летальних випадків від грипу не зареєстровано.З початку епідемічного сезону перехворіло понад 130 тис. волинян — це 13% населення області.Всього на Волині проти грипу вакциновані понад 3 тис. осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В.На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановлено циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).

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