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Польща з 30 березня змінює правила в’їзду

Польща з 30 березня змінює правила в’їзду
Польща з 30 березня запроваджує обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Мартін Горала, повідомляє "Європейська правда".

Карантину можна буде уникнути тільки за наявності негативного тесту на коронавірус, не старшого за 48 годин до в’їзду.

Для тих, хто прибуває до Польщі з країн, які не входять до шенгенської зони, карантин буде обов’язковим без винятків. Однак у разі виконання тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.
Уряд вирішив стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом, заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

"Що стосується сухопутних кордонів Польщі, ситуація буде виглядати так, як на кордоні з Чехією та Словаччиною - стандартного контролю немає, але на кордонах будуть патрулі, які перевірятимуть, чи відповідають ті, хто перетинає кордон, вимогам дійсного тесту" - пояснив представник уряду.

З суботи і протягом двох тижнів у Польщі діють нові обмеження, оголошені урядом у зв'язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський не виключає, що ці правила будуть продовжені після 9 квітня. Все буде залежати від захворюваності на Covid-19.



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Теги: правила в"їзду в Польщу, карантин
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