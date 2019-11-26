У Луцьку пропонують запустити новий тролейбусний маршрут
Сьогодні, 01:37
У Луцьку пропонують створити нову тролейбусну лінію і відповідно запустити новий тролейбусний маршруту №18, що буде з'єднувати вулицю Львівську з СКФ «Україна».
Відповідну ініціативу зареєстрував на платформі Єдиної системи місцевих петицій Артур Довжик . Чоловік зазначив, що такий маршрут буде корисним для лучан.
І пропонує таку схему маршруту тролейбуса: СКФ "Україна" - Вул. Гордіюк ( Скф "Україна" - ЛПЕ - ЦУМ - Вул. Гордіюк. Вул. Гордіюк - СКФ "Україна" (Вул. Гордіюк - Дитяча лікарня - Автозавод - Готель "Україна" - Братський міст - Львівська (АС - 2) - СКФ "Україна").
Підтримати цю петицію можна за посиланням.
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Відповідну ініціативу зареєстрував на платформі Єдиної системи місцевих петицій Артур Довжик . Чоловік зазначив, що такий маршрут буде корисним для лучан.
І пропонує таку схему маршруту тролейбуса: СКФ "Україна" - Вул. Гордіюк ( Скф "Україна" - ЛПЕ - ЦУМ - Вул. Гордіюк. Вул. Гордіюк - СКФ "Україна" (Вул. Гордіюк - Дитяча лікарня - Автозавод - Готель "Україна" - Братський міст - Львівська (АС - 2) - СКФ "Україна").
Підтримати цю петицію можна за посиланням.
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