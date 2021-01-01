На Волині закривають психотуберкульозне відділення: що будуть робити з пацієнтами
Сьогодні, 04:26
У Волинській обласній психлікарні більше не лікуватимуть хворих на туберкульоз.
Волинська обласна психіатрична лікарня закриває психотуберкульозне відділення у селищі Олика через брак коштів. Працівників скоротять, а пацієнтів переведуть в інтернати або фтизіопульмонологічний медичний центр (колишній тубдиспансер).
Про це стало відомо у четвер, 25 березня, під час засідання комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства, - інформує прсслужба облради.
Керівниця комунального підприємства «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради Людмила Юрко повідомила, що є декілька вагомих причин щодо закриття психотуберкульозного відділення №13, що розраховане на 20 ліжкомісць.
«Це відділення знаходиться поза межами Олицького замку у відокремленому приміщенні площею 340 м квадратних. Будівля була зведена ще у 1937 році. Наразі воно визнане аварійним. Крім того, згідно рішення суду, ми зобов’язані повністю зупинити його експлуатацію до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки,»– зазначила керівниця.
Вона розповіла, що зараз у цьому відділенні перебуває 15 осіб, п'ятеро із них наразі отримують протитуберкульозну терапію, а ще 10 чоловік, які раніше перехворіли туберкульозом, зараз втратили будь-які соціальні зв'язки, а відтак їм нікуди йти. За словами Людмили Юрко, семеро із них днями будуть переведені у будинок-інтернат для психічнохворих осіб.
"Ще на початку року ми планували утримувати це відділення. Втім, остаточно переконались у необхідності його закриття у зв'язку із новаціями НСЗУ. Відповідно до нових вимог наша лікарня не зможе заключити договір на лікування туберкульозу, у зв’язку з тим що у 2021 році НСЗУ контрактуватиме лише один протитуберкульозний заклад на одній адміністративно-територіальній одиниці. Звісно, це буде обласний фтизіопульмонологічний центр. Тому, 26 лютого ми оголосили про скорочення штату, а 26 травня наше психотуберкульозне відділення припинить свою роботу", - сказала вона.
Людмила Юрко клопочеться про необхідність створення належних умов для своїх підопічних на базі КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр". Мовляв, психічно хворі люди перебувають у групі ризику і досить часто хворіють на туберкульоз, а отже потреба надання їм медичної допомоги буде завжди.
Т.в.о.генерального директора КП " Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Іван Нискогуз запевнив, що його заклад готовий прийняти усіх пацієнтів, яким показана госпіталізація.
"За моєю інформацією, із тих хворих, які наразі перебувають у психотуберкульозному відділенні психлікарні, жоден не підлягає госпіталізації в наш центр. Усі вони мають бути переведені у заклади соціального спрямування, або ж у соматичне відділення тієї ж психіатричної лікарні. Середній термін стаціонарного лікування у нашому закладі – 32 дні до знебацилення. По тому пацієнт має бути переведений на амбулаторне лікування ", - зауважив він.
У результаті розгляду цього питання депутати рекомендували Івану Нискогузу спільно із управлінням охорони здоров'я ОДА вжити невідкладних організаційно-практичних заходів щодо лікування психотуберкульозних хворих на базі КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр".
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Волинська обласна психіатрична лікарня закриває психотуберкульозне відділення у селищі Олика через брак коштів. Працівників скоротять, а пацієнтів переведуть в інтернати або фтизіопульмонологічний медичний центр (колишній тубдиспансер).
Про це стало відомо у четвер, 25 березня, під час засідання комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства, - інформує прсслужба облради.
Керівниця комунального підприємства «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради Людмила Юрко повідомила, що є декілька вагомих причин щодо закриття психотуберкульозного відділення №13, що розраховане на 20 ліжкомісць.
«Це відділення знаходиться поза межами Олицького замку у відокремленому приміщенні площею 340 м квадратних. Будівля була зведена ще у 1937 році. Наразі воно визнане аварійним. Крім того, згідно рішення суду, ми зобов’язані повністю зупинити його експлуатацію до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки,»– зазначила керівниця.
Вона розповіла, що зараз у цьому відділенні перебуває 15 осіб, п'ятеро із них наразі отримують протитуберкульозну терапію, а ще 10 чоловік, які раніше перехворіли туберкульозом, зараз втратили будь-які соціальні зв'язки, а відтак їм нікуди йти. За словами Людмили Юрко, семеро із них днями будуть переведені у будинок-інтернат для психічнохворих осіб.
"Ще на початку року ми планували утримувати це відділення. Втім, остаточно переконались у необхідності його закриття у зв'язку із новаціями НСЗУ. Відповідно до нових вимог наша лікарня не зможе заключити договір на лікування туберкульозу, у зв’язку з тим що у 2021 році НСЗУ контрактуватиме лише один протитуберкульозний заклад на одній адміністративно-територіальній одиниці. Звісно, це буде обласний фтизіопульмонологічний центр. Тому, 26 лютого ми оголосили про скорочення штату, а 26 травня наше психотуберкульозне відділення припинить свою роботу", - сказала вона.
Людмила Юрко клопочеться про необхідність створення належних умов для своїх підопічних на базі КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр". Мовляв, психічно хворі люди перебувають у групі ризику і досить часто хворіють на туберкульоз, а отже потреба надання їм медичної допомоги буде завжди.
Т.в.о.генерального директора КП " Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Іван Нискогуз запевнив, що його заклад готовий прийняти усіх пацієнтів, яким показана госпіталізація.
"За моєю інформацією, із тих хворих, які наразі перебувають у психотуберкульозному відділенні психлікарні, жоден не підлягає госпіталізації в наш центр. Усі вони мають бути переведені у заклади соціального спрямування, або ж у соматичне відділення тієї ж психіатричної лікарні. Середній термін стаціонарного лікування у нашому закладі – 32 дні до знебацилення. По тому пацієнт має бути переведений на амбулаторне лікування ", - зауважив він.
У результаті розгляду цього питання депутати рекомендували Івану Нискогузу спільно із управлінням охорони здоров'я ОДА вжити невідкладних організаційно-практичних заходів щодо лікування психотуберкульозних хворих на базі КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр".
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