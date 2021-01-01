В одному з волинських училищ відкрили навчально-практичний центр для кухарів
Сьогодні, 05:25
У Камінь-Каширському вищому професійному училищі відкрили навчально-практичний центр сучасних харчових технологій. У центрі готуватимуть кваліфікованих робітників за професіями «Кухар" та "Кондитер». Пройти навчання у центрі також зможуть учні з особливими освітніми потребами. Про це повідомляє Міністрество осівти і науки України.
Навчальна лабораторія складається з оздоблюваного цеху, мийного відділення, дегустаційної зали, 2 кухонь-лабораторій та роздягальні. Для якісної підготовки робітників для центру закупили пароконвекційні печі, пекарські шафи, тістоподільну машину, індукційні стаціонарні плити тощо.
Загалом, на створення осередку витратили більш як 3,9 млн грн. З них 2,35 млн – кошти державного бюджету, 1 млн – обласного бюджету, 390 тис. грн – спеціального фонду училища та 160 тис. грн – благодійних організацій та районної ради.
Це вже другий навчально-практичний центр, який відкривають у закладі. У 2018 там створили лабораторію для підготовки робітників за професією “Електрогазозварник”. Її наповнили інноваційним зварювальним обладнанням: плазморізами, напівавтоматами, апаратами для зварювання кольорових металів тощо.
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Навчальна лабораторія складається з оздоблюваного цеху, мийного відділення, дегустаційної зали, 2 кухонь-лабораторій та роздягальні. Для якісної підготовки робітників для центру закупили пароконвекційні печі, пекарські шафи, тістоподільну машину, індукційні стаціонарні плити тощо.
Загалом, на створення осередку витратили більш як 3,9 млн грн. З них 2,35 млн – кошти державного бюджету, 1 млн – обласного бюджету, 390 тис. грн – спеціального фонду училища та 160 тис. грн – благодійних організацій та районної ради.
Це вже другий навчально-практичний центр, який відкривають у закладі. У 2018 там створили лабораторію для підготовки робітників за професією “Електрогазозварник”. Її наповнили інноваційним зварювальним обладнанням: плазморізами, напівавтоматами, апаратами для зварювання кольорових металів тощо.
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