вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні з'являться електронні лікарняні листи

В Україні з'являться електронні лікарняні листи
У МОЗ вважають, що введення електронних лікарняних спростить життя лікарям і пацієнтам.

Перш за все ми хотіли спростити роботу лікарів і пацієнтів, адже листок непрацездатності може формуватися не тільки у випадках хвороби. Є ще ряд випадків, згідно з якими особа має право на тимчасову непрацездатність відповідно до законодавства України, наприклад, у разі усиновлення дитини, - сказав заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

Перший час електронні будуть існувати на рівні з паперовими лікарняними. А потім Україна і зовсім перейде на електронний формат.

Наше завдання - не просто перевести той або інший документ в електронну форму. Ми хочемо, щоб листки непрацездатності стали елементом електронної охорони здоров'я і були доступні у всіх реєстрах. Щоб пацієнту не потрібно було носити його з собою і друкувати, - додав Кучер.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарняні листи, Кучер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 30 березня
Сьогодні, 09:15
Відомо, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу та скільки людей вакцинували
Сьогодні, 08:49
В Україні з'являться електронні лікарняні листи
Сьогодні, 08:31
У ЖК «Амстердам» завершують фундамент трьох під’їздів. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Туалет – на вулиці, а їдальня і спортзал – далеко від школи: на Волині діти вчаться у приміщенні, де мало бути кафе. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
Схожі новини
Обмежений доступ до сесій Волиньради: утиск свободи чи необхідність? Обмежений доступ до сесій Волиньради: утиск свободи чи необхідність?
09 вересень, 2016, 15:13
Чи доцільно обмежувати доступ громадян до сесій Волиньради Чи доцільно обмежувати доступ громадян до сесій Волиньради
08 вересень, 2016, 19:19
Мешканці Маневич вимагають знайти їхнього бронзового Леніна Мешканці Маневич вимагають знайти їхнього бронзового Леніна
08 квітень, 2016, 09:28
Депутат облради хоче взяти на поруки Юрія Павленка (Хорта) Депутат облради хоче взяти на поруки Юрія Павленка (Хорта)
07 квітень, 2016, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 09:45
 0
На Волині у матері соцслужби забрали трьох дітей через пияцтво
Сьогодні, 09:42
 0
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:25
 0
Пожежі на Волині: горіли господарські споруди та суха трава
Сьогодні, 09:20
 0
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 30 березня
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8