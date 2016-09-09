В Україні з'являться електронні лікарняні листи

У МОЗ вважають, що введення електронних лікарняних спростить життя лікарям і пацієнтам.Перш за все ми хотіли спростити роботу лікарів і пацієнтів, адже листок непрацездатності може формуватися не тільки у випадках хвороби. Є ще ряд випадків, згідно з якими особа має право на тимчасову непрацездатність відповідно до законодавства України, наприклад, у разі усиновлення дитини, - сказав заступник міністра охорони здоров'яПерший час електронні будуть існувати на рівні з паперовими лікарняними. А потім Україна і зовсім перейде на електронний формат.Наше завдання - не просто перевести той або інший документ в електронну форму. Ми хочемо, щоб листки непрацездатності стали елементом електронної охорони здоров'я і були доступні у всіх реєстрах. Щоб пацієнту не потрібно було носити його з собою і друкувати, - додав Кучер.