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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
За минулу добу на Волині зареєстрували 232 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 53,
Луцький район – 13,
Горохівський район – 9,
Ківерцівський район – 20,
Рожищенський район – 5,
м. Нововолинськ – 17,
Володимир-Волинський район – 17,
Іваничівський район – 7,
Локачинський район – 7,
Ковельський район – 49,
Любомльський район - 11,
Турійський район – 6,
Камінь-Каширський район – 2,
Любешівський район – 12,
Маневицький район – 4.

Усього станом на 30 березня в області зареєстрували 46 420 випадків. Одужало – 40 495 осіб (за останню добу – 17).
Летальні випадки – 762 (за останню добу - 11: м. Луцьк – 4, Ківерцівський район – 3, м. Нововолинськ – 2, Ковельський район - 1, Маневицький район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 185 546 осіб, за минулу добу обстежили - 984 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, статистика
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