На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 53,

Луцький район – 13,

Горохівський район – 9,

Ківерцівський район – 20,

Рожищенський район – 5,

м. Нововолинськ – 17,

Володимир-Волинський район – 17,

Іваничівський район – 7,

Локачинський район – 7,

Ковельський район – 49,

Любомльський район - 11,

Турійський район – 6,

Камінь-Каширський район – 2,

Любешівський район – 12,

Маневицький район – 4.



Усього станом на 30 березня в області зареєстрували 46 420 випадків. Одужало – 40 495 осіб (за останню добу – 17).

Летальні випадки – 762 (за останню добу - 11: м. Луцьк – 4, Ківерцівський район – 3, м. Нововолинськ – 2, Ковельський район - 1, Маневицький район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 185 546 осіб, за минулу добу обстежили - 984 особи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 232 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 53,Луцький район – 13,Горохівський район – 9,Ківерцівський район – 20,Рожищенський район – 5,м. Нововолинськ – 17,Володимир-Волинський район – 17,Іваничівський район – 7,Локачинський район – 7,Ковельський район – 49,Любомльський район - 11,Турійський район – 6,Камінь-Каширський район – 2,Любешівський район – 12,Маневицький район – 4.Усього станом на 30 березня в області зареєстрували 46 420 випадків. Одужало – 40 495 осіб (за останню добу – 17).Летальні випадки – 762 (за останню добу - 11: м. Луцьк – 4, Ківерцівський район – 3, м. Нововолинськ – 2, Ковельський район - 1, Маневицький район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 185 546 осіб, за минулу добу обстежили - 984 особи.

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