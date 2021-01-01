На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:25
За минулу добу на Волині зареєстрували 232 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 53,
Луцький район – 13,
Горохівський район – 9,
Ківерцівський район – 20,
Рожищенський район – 5,
м. Нововолинськ – 17,
Володимир-Волинський район – 17,
Іваничівський район – 7,
Локачинський район – 7,
Ковельський район – 49,
Любомльський район - 11,
Турійський район – 6,
Камінь-Каширський район – 2,
Любешівський район – 12,
Маневицький район – 4.
Усього станом на 30 березня в області зареєстрували 46 420 випадків. Одужало – 40 495 осіб (за останню добу – 17).
Летальні випадки – 762 (за останню добу - 11: м. Луцьк – 4, Ківерцівський район – 3, м. Нововолинськ – 2, Ковельський район - 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 185 546 осіб, за минулу добу обстежили - 984 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 53,
Луцький район – 13,
Горохівський район – 9,
Ківерцівський район – 20,
Рожищенський район – 5,
м. Нововолинськ – 17,
Володимир-Волинський район – 17,
Іваничівський район – 7,
Локачинський район – 7,
Ковельський район – 49,
Любомльський район - 11,
Турійський район – 6,
Камінь-Каширський район – 2,
Любешівський район – 12,
Маневицький район – 4.
Усього станом на 30 березня в області зареєстрували 46 420 випадків. Одужало – 40 495 осіб (за останню добу – 17).
Летальні випадки – 762 (за останню добу - 11: м. Луцьк – 4, Ківерцівський район – 3, м. Нововолинськ – 2, Ковельський район - 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 185 546 осіб, за минулу добу обстежили - 984 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У МОЗ розповіли про деякі переваги китайської вакцини CoronaVac
Сьогодні, 00:15
У лікарні на Волині збільшили кількість ліжко-місць для хворих на COVID-19
29 березень, 18:33
В «ковідному» госпіталі в Боголюбах розгорнули додаткові ліжка
29 березень, 15:09
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у матері соцслужби забрали трьох дітей через пияцтво
Сьогодні, 09:42
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:25
Пожежі на Волині: горіли господарські споруди та суха трава
Сьогодні, 09:20
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 30 березня
Сьогодні, 09:15