вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень

Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень
На «Ягодині» митники вилучили незадекларований товар на понад 800 тисяч гривень.

Про це інформують волинські митники.

На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби спільно з УСБУ у Волинській області під час огляду автомобіля з обладнанням для гаражних воріт виявили невідповідність задекларованого товару на суму 800 тисяч гривень.

Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України.

До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщують товар «обладнання, аксесуари та комплектуючі для гаражних воріт» загальною вартістю 49,9 тисяч євро.

Під час проведення повного митного огляду встановили, що крім заявлених у товаросупровідних документах товарів, у транспортному засобі переміщуються світлодіодне обладнання та мікрохвильові датчики торгової марки «APRO».

Таким чином, водій-експедитор фірми отримувача вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо їх найменування та маркування, а також неправдиві відомості необхідної для визначення його митної вартості.

Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 800 тисяч гривень вилучили до рішення суду.

Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень

Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень

Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, Волинська митниця, контрабанда, товар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 09:45
На Волині у матері соцслужби забрали трьох дітей через пияцтво
Сьогодні, 09:42
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:25
Пожежі на Волині: горіли господарські споруди та суха трава
Сьогодні, 09:20
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 30 березня
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
На «Ягодині» у «мерсі» знайшли контрабандні запчастини на понад 200 тисяч гривень. ФОТО На «Ягодині» у «мерсі» знайшли контрабандні запчастини на понад 200 тисяч гривень. ФОТО
16 березень, 19:20
На волинській митниці у фурі, яка везла «гуманітарку», виявили незаконний товар на пів мільйона На волинській митниці у фурі, яка везла «гуманітарку», виявили незаконний товар на пів мільйона
02 березень, 14:34
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
11 червень, 2020, 19:41
На «Ягодині» у вантажівці знайшли партію контрабандної ікри, замасковану під «гуманітарку». ФОТО На «Ягодині» у вантажівці знайшли партію контрабандної ікри, замасковану під «гуманітарку». ФОТО
26 травень, 2020, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 09:45
 0
На Волині у матері соцслужби забрали трьох дітей через пияцтво
Сьогодні, 09:42
 0
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:25
 0
Пожежі на Волині: горіли господарські споруди та суха трава
Сьогодні, 09:20
 0
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 30 березня
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8