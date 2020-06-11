Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень





Про це



На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби спільно з УСБУ у Волинській області під час огляду автомобіля з обладнанням для гаражних воріт виявили невідповідність задекларованого товару на суму 800 тисяч гривень.



Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України.



До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщують товар «обладнання, аксесуари та комплектуючі для гаражних воріт» загальною вартістю 49,9 тисяч євро.



Під час проведення повного митного огляду встановили, що крім заявлених у товаросупровідних документах товарів, у транспортному засобі переміщуються світлодіодне обладнання та мікрохвильові датчики торгової марки «APRO».



Таким чином, водій-експедитор фірми отримувача вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо їх найменування та маркування, а також неправдиві відомості необхідної для визначення його митної вартості.



Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 800 тисяч гривень вилучили до рішення суду.









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