На Волині у матері соцслужби забрали трьох дітей через пияцтво





Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.



Інформують також, що горе-матір збирала у себе вдома сумнівні компанії та не виконувала належним чином батьківські обо'язки.



Дітей помістили до притулку у місті Рожище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники служби у справах дітей Володимир-Волинської міськради разом з поліцейськими вилучили трьох дітей у матері, яка зловживала алкогольними напоями.Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.Інформують також, що горе-матір збирала у себе вдома сумнівні компанії та не виконувала належним чином батьківські обо'язки.Дітей помістили до притулку у місті Рожище.

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