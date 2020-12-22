На Волині у матері соцслужби забрали трьох дітей через пияцтво
Сьогодні, 09:42
Працівники служби у справах дітей Володимир-Волинської міськради разом з поліцейськими вилучили трьох дітей у матері, яка зловживала алкогольними напоями.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
Інформують також, що горе-матір збирала у себе вдома сумнівні компанії та не виконувала належним чином батьківські обо'язки.
Дітей помістили до притулку у місті Рожище.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
Інформують також, що горе-матір збирала у себе вдома сумнівні компанії та не виконувала належним чином батьківські обо'язки.
Дітей помістили до притулку у місті Рожище.
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