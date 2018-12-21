Волинянин на смерть збив велосипедистку на Львівщині





Про це



Вчора, 29 березня близько 23:30 год. на автодорозі «Львів-Шегині», неподалік села Родатичі трапилася ДТП.



Водій автомобіля «Мерседес Спрінтер», мешканець села Брониця Камінь-Каширського району, що на Волині, 1985 року народження, наїхав на велосипедистку, мешканку села Родатичі Львівського району 1983 року народження.



Жінка від отриманих травм загинула на місці події.



Обставини події встановлюють.

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