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Волинянин на смерть збив велосипедистку на Львівщині

Волинянин на смерть збив велосипедистку на Львівщині
На Львівщині мешканець села Брониця Камінь-Каширського району на смерть збив велосипедистку.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 29 березня близько 23:30 год. на автодорозі «Львів-Шегині», неподалік села Родатичі трапилася ДТП.

Водій автомобіля «Мерседес Спрінтер», мешканець села Брониця Камінь-Каширського району, що на Волині, 1985 року народження, наїхав на велосипедистку, мешканку села Родатичі Львівського району 1983 року народження.

Жінка від отриманих травм загинула на місці події.

Обставини події встановлюють.

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Теги: Львівщина, ДТП, волинянин, велосипедистка, смерть
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Коментарі 1
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