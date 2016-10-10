Шпигуна білоруського КДБ, якого затримали на Волині, не покарають





Про це



Затриманий є уродженцем Росії з громадянством Білорусі. Він працював заступником директора компанії «МК Гранд Плюс», яка зареєстрована в Дніпрі. Працювати на КДБ він почав в липні 2019 року після зустрічі зі співробітником спецслужби в Брестській області.



Він повинен був створити розвідувальну мережу для збору стратегічних даних та інформації, яка в Україні є державною таємницею. Основний акцент він робив на роботу Держприкордонслужби — її порядок роботи, оснащення та методи роботи.



У матеріалах кримінальної справи, зазначено, що чоловік добровільно здався і припинив свою діяльність до того, як потрапив в поле зору СБУ. Всі матеріали він передав українській спецслужбі. Виходячи з цього факту суд звільнив затриманого від відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шпигуна Комітету держбезпеки Білорусі, якого напередодні затримала СБУ у Волинській області , звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки він сам здався правоохоронцям.Про це повідомляє «Радыё Свабода» з посиланням на матеріали кримінальної справи, пише Бабель.Затриманий є уродженцем Росії з громадянством Білорусі. Він працював заступником директора компанії «МК Гранд Плюс», яка зареєстрована в Дніпрі. Працювати на КДБ він почав в липні 2019 року після зустрічі зі співробітником спецслужби в Брестській області.Він повинен був створити розвідувальну мережу для збору стратегічних даних та інформації, яка в Україні є державною таємницею. Основний акцент він робив на роботу Держприкордонслужби — її порядок роботи, оснащення та методи роботи.У матеріалах кримінальної справи, зазначено, що чоловік добровільно здався і припинив свою діяльність до того, як потрапив в поле зору СБУ. Всі матеріали він передав українській спецслужбі. Виходячи з цього факту суд звільнив затриманого від відповідальності.

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