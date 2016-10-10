Шпигуна білоруського КДБ, якого затримали на Волині, не покарають
Сьогодні, 10:15
Шпигуна Комітету держбезпеки Білорусі, якого напередодні затримала СБУ у Волинській області, звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки він сам здався правоохоронцям.
Про це повідомляє «Радыё Свабода» з посиланням на матеріали кримінальної справи, пише Бабель.
Затриманий є уродженцем Росії з громадянством Білорусі. Він працював заступником директора компанії «МК Гранд Плюс», яка зареєстрована в Дніпрі. Працювати на КДБ він почав в липні 2019 року після зустрічі зі співробітником спецслужби в Брестській області.
Він повинен був створити розвідувальну мережу для збору стратегічних даних та інформації, яка в Україні є державною таємницею. Основний акцент він робив на роботу Держприкордонслужби — її порядок роботи, оснащення та методи роботи.
У матеріалах кримінальної справи, зазначено, що чоловік добровільно здався і припинив свою діяльність до того, як потрапив в поле зору СБУ. Всі матеріали він передав українській спецслужбі. Виходячи з цього факту суд звільнив затриманого від відповідальності.
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Про це повідомляє «Радыё Свабода» з посиланням на матеріали кримінальної справи, пише Бабель.
Затриманий є уродженцем Росії з громадянством Білорусі. Він працював заступником директора компанії «МК Гранд Плюс», яка зареєстрована в Дніпрі. Працювати на КДБ він почав в липні 2019 року після зустрічі зі співробітником спецслужби в Брестській області.
Він повинен був створити розвідувальну мережу для збору стратегічних даних та інформації, яка в Україні є державною таємницею. Основний акцент він робив на роботу Держприкордонслужби — її порядок роботи, оснащення та методи роботи.
У матеріалах кримінальної справи, зазначено, що чоловік добровільно здався і припинив свою діяльність до того, як потрапив в поле зору СБУ. Всі матеріали він передав українській спецслужбі. Виходячи з цього факту суд звільнив затриманого від відповідальності.
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Коментарі 1
Ви шукаєте Ваську - шпіона ? То він живе на другому поверсі в шостій квартирі !
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