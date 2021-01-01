Волинянам заборгували лікарняні виплати. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Ющак. З початком пандемії надходження до фонду скоротилися, а кількість виданих листків непрацездатності зросла вдвічі.



"Ми маємо затримку в кількості 21 робочого дня простроченої заборгованості і 10 днів у нас поточна заборгованість. Це досить велика сума", – каже Сергій Ющак.



З його слів, станом на 29 березня обласне управління Фонду здійснює виплати за 11 лютого. Посадовець зазначив, що у лютому волинянам видали 7 тисяч 605 листків непрацездатності. У березні очікують не менше 9 тисяч листків непрацездатності.



Зі слів очільника обласного управління Фонду соціального страхування, найближчими днями з Держбюджету очікують 7,7 мільйона гривень допомоги. Цього, додає, вистачить аби скоротити заборгованість із виплатою "лікарняних" на 5 днів.



Як повідомляло Суспільне раніше, з кінця минулого року майже 300 тисяч українців чекають на виплату лікарняних і це відбулося тому що надходжень до бюджету Фонду не вистачає, аби виплачувати допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське обласне управління Фонду соціального страхування майже за два місяці заборгувало волинянам 54,5 мільйона гривень лікарняних виплат. Причина затримки з виплатами – нестача грошей.Про це розповів Суспільному керівник обласного управління Фонду соціального страхування. З початком пандемії надходження до фонду скоротилися, а кількість виданих листків непрацездатності зросла вдвічі."Ми маємо затримку в кількості 21 робочого дня простроченої заборгованості і 10 днів у нас поточна заборгованість. Це досить велика сума", – каже Сергій Ющак.З його слів, станом на 29 березня обласне управління Фонду здійснює виплати за 11 лютого. Посадовець зазначив, що у лютому волинянам видали 7 тисяч 605 листків непрацездатності. У березні очікують не менше 9 тисяч листків непрацездатності.Зі слів очільника обласного управління Фонду соціального страхування, найближчими днями з Держбюджету очікують 7,7 мільйона гривень допомоги. Цього, додає, вистачить аби скоротити заборгованість із виплатою "лікарняних" на 5 днів.Як повідомляло Суспільне раніше, з кінця минулого року майже 300 тисяч українців чекають на виплату лікарняних і це відбулося тому що надходжень до бюджету Фонду не вистачає, аби виплачувати допомогу.

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