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Волинянам заборгували лікарняні виплати. ВІДЕО

Волинянам заборгували лікарняні виплати. ВІДЕО
Волинське обласне управління Фонду соціального страхування майже за два місяці заборгувало волинянам 54,5 мільйона гривень лікарняних виплат. Причина затримки з виплатами – нестача грошей.

Про це розповів Суспільному керівник обласного управління Фонду соціального страхування Сергій Ющак. З початком пандемії надходження до фонду скоротилися, а кількість виданих листків непрацездатності зросла вдвічі.

"Ми маємо затримку в кількості 21 робочого дня простроченої заборгованості і 10 днів у нас поточна заборгованість. Це досить велика сума", – каже Сергій Ющак.

З його слів, станом на 29 березня обласне управління Фонду здійснює виплати за 11 лютого. Посадовець зазначив, що у лютому волинянам видали 7 тисяч 605 листків непрацездатності. У березні очікують не менше 9 тисяч листків непрацездатності.

Зі слів очільника обласного управління Фонду соціального страхування, найближчими днями з Держбюджету очікують 7,7 мільйона гривень допомоги. Цього, додає, вистачить аби скоротити заборгованість із виплатою "лікарняних" на 5 днів.

Як повідомляло Суспільне раніше, з кінця минулого року майже 300 тисяч українців чекають на виплату лікарняних і це відбулося тому що надходжень до бюджету Фонду не вистачає, аби виплачувати допомогу.


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Теги: виплата, лікарняні, Волинь
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