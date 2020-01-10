У Рівному журналіст у прямому ефірі освідчився коханій дівчині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
Рівненський журналіст Вадим Мороз зробив пропозицію коханій дівчині, яка також працює журналісткою під час випуску новин та телеканалі ITV.
Включення ефіру знімали на даху, - пише видання ЧаРівне.
В певний момент нібито сталась технічна помилка і зник звук. Журналістка мала допомогти колезі, а натомість почула пропозицію.
Вадим подарував коханій обручку. Вона відповіла йому заповітне "так".
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Включення ефіру знімали на даху, - пише видання ЧаРівне.
В певний момент нібито сталась технічна помилка і зник звук. Журналістка мала допомогти колезі, а натомість почула пропозицію.
Вадим подарував коханій обручку. Вона відповіла йому заповітне "так".
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