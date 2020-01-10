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У Рівному журналіст у прямому ефірі освідчився коханій дівчині. ВІДЕО

У Рівному журналіст у прямому ефірі освідчився коханій дівчині. ВІДЕО
Рівненський журналіст Вадим Мороз зробив пропозицію коханій дівчині, яка також працює журналісткою під час випуску новин та телеканалі ITV.

Включення ефіру знімали на даху, - пише видання ЧаРівне.

В певний момент нібито сталась технічна помилка і зник звук. Журналістка мала допомогти колезі, а натомість почула пропозицію.

Вадим подарував коханій обручку. Вона відповіла йому заповітне "так".




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Теги: освідчення, кохання, романтика, Рівненщина
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