П’яний водій хотів за 5 тисяч гривень відкупитися від волинських поліцейських

У Володимирі-Волинському п’яний водій намагався відкупитися від поліцейських.Так, 29 березня, на вулиці Соборній патрульні поліцейські за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль САЗ, - сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом перебував 49-річний житель Володимир-Волинського району. Виявилось, що чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.За уникнення адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5 тис. грн. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Факт надання хабаря належним чином зафіксували. Гроші вилучили. Автомобіль помістили на арештмайданчик.На правопорушника склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.За фактом надання хабаря поліцейським слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.