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П’яний водій хотів за 5 тисяч гривень відкупитися від волинських поліцейських

П’яний водій хотів за 5 тисяч гривень відкупитися від волинських поліцейських
У Володимирі-Волинському п’яний водій намагався відкупитися від поліцейських.

Так, 29 березня, на вулиці Соборній патрульні поліцейські за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль САЗ, - сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом перебував 49-річний житель Володимир-Волинського району. Виявилось, що чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

За уникнення адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5 тис. грн. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Факт надання хабаря належним чином зафіксували. Гроші вилучили. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

На правопорушника склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом надання хабаря поліцейським слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.




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Теги: п'яний водій, хабар
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