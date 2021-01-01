вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українця, який потрапив у жахливу аварію, через помилку лікарів «поховали живцем»

Українця, який потрапив у жахливу аварію, через помилку лікарів «поховали живцем»
У місті Кам'янське Дніпропетровської області чоловік, який пережив страшну ДТП і довго лікувався в лікарні, випадково дізнався, що його за документами зарахували до померлих через помилку лікарів.

Як повідомляють в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", 45-річний Богдан Власюк за всіма документами – мрець.

Відомо, що три роки тому його на шаленій швидкості збив мотоцикл. Він понад тиждень був у комі, потім – місяці у стаціонарах. Проте за рік він дізнався, що начебто помер у лікарні, де ніколи не лежав.

Проте за документами чоловік виявився небіжчиком. У лікарському висновку про його смерть причиною вказано крововилив у мозок.

Власюк випадково дізнався про те, що його "поховали". Його матір пішла за довідкою до пенсійного фонду, в там її назвали шахрайкою і вигнали.

"Одна там найголовніша керівниця каже: ви чого тут кіно розказуєте? Ви знаєте, що син ваш помер... Та він, кажу, живий", - розповіла Любов Власюк.

Сам чоловік, коментуючи ситуацію, зазначив, що йому "просто було весело".

Згодом виявилося, що смерть чоловіка зафіксували у Дніпрі наприкінці грудня 2019 року. В цей час Власюк був удома, в Кам'янському, і готувався до чергового курсу реабілітації.

В обласному департаменті охорони здоров'я погодились пояснити, як живу людину "відправили на той світ".

"Був доставлений громадянин В. без ознак свідомості. На жаль, він загинув потім у лікарні. В кишені, крім довідки МСЕК, жодних документів не було. Тому його поховали з цим прізвищем", - повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Григорук.

Своєю чергою місцевий РАЦС видав свідоцтво про смерть.

Адвокат Артем Шахторін вважає, що медикам варто було залучати правоохоронців, аби ті з'ясували, кого саме поховали.

"Довідка МСЕК не є посвідченням особи. Вважаю, що була просто помилка або недбалість медпрацівників. Людина може в судовому порядку довести, що вона жива. Потрібно залучати сусідів, родичів, які підтвердять", - заявив Шахторін.

Проте суд заяву від Власюків прийняв лише з третьої спроби, і на жодне засідання їх поки не запрошували.

Та Богдан Власюк надії не втрачає. Він вирішив, що коли його смерть за документами скасують, відзначить ще один день народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, помилка, лікарі, смерть, українець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українця, який потрапив у жахливу аварію, через помилку лікарів «поховали живцем»
Сьогодні, 11:08
П’яний водій хотів за 5 тисяч гривень відкупитися від волинських поліцейських
Сьогодні, 10:54
Які статки нажили заступники головного лісівника Волині Олександра Кватирка
Сьогодні, 10:50
У Рівному журналіст у прямому ефірі освідчився коханій дівчині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
Волинянам заборгували лікарняні виплати. ВІДЕО
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Волинянин на смерть збив велосипедистку на Львівщині Волинянин на смерть збив велосипедистку на Львівщині
Сьогодні, 09:52
У Хмельницькому лікарі помилково видалили чоловікові око замість пухлини. ВІДЕО У Хмельницькому лікарі помилково видалили чоловікові око замість пухлини. ВІДЕО
17 березень, 11:40
У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили
17 березень, 11:14
У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
12 березень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українця, який потрапив у жахливу аварію, через помилку лікарів «поховали живцем»
Сьогодні, 11:08
 0
П’яний водій хотів за 5 тисяч гривень відкупитися від волинських поліцейських
Сьогодні, 10:54
 0
Які статки нажили заступники головного лісівника Волині Олександра Кватирка
Сьогодні, 10:50
 0
У Рівному журналіст у прямому ефірі освідчився коханій дівчині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
 0
Волинянам заборгували лікарняні виплати. ВІДЕО
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8