Українця, який потрапив у жахливу аварію, через помилку лікарів «поховали живцем»





Як повідомляють в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі Богдан Власюк за всіма документами – мрець.



Відомо, що три роки тому його на шаленій швидкості збив мотоцикл. Він понад тиждень був у комі, потім – місяці у стаціонарах. Проте за рік він дізнався, що начебто помер у лікарні, де ніколи не лежав.



Проте за документами чоловік виявився небіжчиком. У лікарському висновку про його смерть причиною вказано крововилив у мозок.



Власюк випадково дізнався про те, що його "поховали". Його матір пішла за довідкою до пенсійного фонду, в там її назвали шахрайкою і вигнали.



"Одна там найголовніша керівниця каже: ви чого тут кіно розказуєте? Ви знаєте, що син ваш помер... Та він, кажу, живий", - розповіла Любов Власюк.



Сам чоловік, коментуючи ситуацію, зазначив, що йому "просто було весело".



Згодом виявилося, що смерть чоловіка зафіксували у Дніпрі наприкінці грудня 2019 року. В цей час Власюк був удома, в Кам'янському, і готувався до чергового курсу реабілітації.



В обласному департаменті охорони здоров'я погодились пояснити, як живу людину "відправили на той світ".



"Був доставлений громадянин В. без ознак свідомості. На жаль, він загинув потім у лікарні. В кишені, крім довідки МСЕК, жодних документів не було. Тому його поховали з цим прізвищем", - повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Григорук.



Своєю чергою місцевий РАЦС видав свідоцтво про смерть.



Адвокат Артем Шахторін вважає, що медикам варто було залучати правоохоронців, аби ті з'ясували, кого саме поховали.



"Довідка МСЕК не є посвідченням особи. Вважаю, що була просто помилка або недбалість медпрацівників. Людина може в судовому порядку довести, що вона жива. Потрібно залучати сусідів, родичів, які підтвердять", - заявив Шахторін.



Проте суд заяву від Власюків прийняв лише з третьої спроби, і на жодне засідання їх поки не запрошували.



Та Богдан Власюк надії не втрачає. Він вирішив, що коли його смерть за документами скасують, відзначить ще один день народження.

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