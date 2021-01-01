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Представники «Аграрної партії» проігнорували засідання земельної комісії Луцької райради

Представники «Аграрної партії» проігнорували засідання земельної комісії Луцької райради
30 березня у Луцькій районній раді планували засідання комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин. Однак, окрім голови, на засідання не з’явився жоден депутат.

Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.

Із семи членів комісії п’ятеро – представники «Аграрної партії»: Ольга Вегера, Галина Дзецько, Раїса Кучмук, Ігор Члек, Андрій Щерблюк.

Як розповіла голова комісії Тетяна Павлова-Багрійчук, на розгляд виносили питання щодо дозволу користування надрами, зміни меж територіальних громад, проєкт підтримки агропромислового комплексу у 2021 році.

На комісію прийшли представники департаменту АПК Волинської ОДА, щоб проінформувати депутатів щодо державної підтримки сільськогосподарського виробництва.

«Про який розвиток села може йти мова, коли самі представники партії, яка мала би відстоювати інтереси аграріїв, ігнорують профільну комісію. Хотіла б нагадати, що основним обов’язком депутатів місцевих рад є участь у роботі постійних комісій та сесій відповідної ради», - зауважила Тетаня Павлова-Багрійчук.

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Теги: Луцька районна рада, земельна комісія, Аграрна партія
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Коментарі 1
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аграрії тільки дерибаном вміють займатися, а не розвитком району, через що і порушені багато кримінальнихї справ на Щерблюка і ко
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