Представники «Аграрної партії» проігнорували засідання земельної комісії Луцької райради





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Із семи членів комісії п’ятеро – представники «Аграрної партії»: Ольга Вегера, Галина Дзецько, Раїса Кучмук, Ігор Члек, Андрій Щерблюк.



Як розповіла голова комісії Тетяна Павлова-Багрійчук, на розгляд виносили питання щодо дозволу користування надрами, зміни меж територіальних громад, проєкт підтримки агропромислового комплексу у 2021 році.



На комісію прийшли представники департаменту АПК Волинської ОДА, щоб проінформувати депутатів щодо державної підтримки сільськогосподарського виробництва.



«Про який розвиток села може йти мова, коли самі представники партії, яка мала би відстоювати інтереси аграріїв, ігнорують профільну комісію. Хотіла б нагадати, що основним обов’язком депутатів місцевих рад є участь у роботі постійних комісій та сесій відповідної ради», - зауважила Тетаня Павлова-Багрійчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 березня у Луцькій районній раді планували засідання комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин. Однак, окрім голови, на засідання не з’явився жоден депутат.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Із семи членів комісії п’ятеро – представники «Аграрної партії»:Як розповіла голова комісії, на розгляд виносили питання щодо дозволу користування надрами, зміни меж територіальних громад, проєкт підтримки агропромислового комплексу у 2021 році.На комісію прийшли представники департаменту АПК Волинської ОДА, щоб проінформувати депутатів щодо державної підтримки сільськогосподарського виробництва.«Про який розвиток села може йти мова, коли самі представники партії, яка мала би відстоювати інтереси аграріїв, ігнорують профільну комісію. Хотіла б нагадати, що основним обов’язком депутатів місцевих рад є участь у роботі постійних комісій та сесій відповідної ради», - зауважила Тетаня Павлова-Багрійчук.

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