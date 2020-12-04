вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Туреччині посилюють карантин

У Туреччині посилюють карантин
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про посилення заходів з боротьби з коронавірусом, пославшись на зростання числа міст з високим рівнем ризику зараження по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Ердоган сказав, що протягом місяця на Рамадан (13 квітня - 13 травня) буде введений повний локдаун на вихідних, а ресторани продаватимуть їжу тільки на винос.

Комендантська година по всій країні з 21:00 до 5:00 залишається чинною.

Він підкреслив, що 58 з 81 провінції Туреччини - або 80% населення - належать до категорії з дуже високим ризиком зараження вірусом.

Говорячи про кампанію вакцинації в країні, Ердоган вказав на зниження числа випадків COVID-19 і випадків смерті серед літніх людей після того, як було введено понад 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Понад 8,5 мільйонів осіб отримали перші дози вакцини і понад 6,6 мільйона осіб пройшли курс з двох доз.

Поділ провінцій на категорії з низьким, середнім, високим або дуже високим ризиком заснований на показниках інфікування і кампанії вакцинації в Туреччині, яка почалася 14 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, Туреччина, посилення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поїзд «Новоолексіївка – Ковель» тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом
Сьогодні, 11:43
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:32
У Туреччині посилюють карантин
Сьогодні, 11:27
Представники «Аграрної партії» проігнорували засідання земельної комісії Луцької райради
Сьогодні, 11:25
Українця, який потрапив у жахливу аварію, через помилку лікарів «поховали живцем»
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
В одному із міст Західної України посилюють карантин: що закриють В одному із міст Західної України посилюють карантин: що закриють
17 березень, 13:20
Туреччина не планує закривати міжнародне авіасполучення через посилення карантину Туреччина не планує закривати міжнародне авіасполучення через посилення карантину
04 грудень, 2020, 06:20
Туреччина посилила карантин та ввела обов'язковий масковий режим навіть на пляжах Туреччина посилила карантин та ввела обов'язковий масковий режим навіть на пляжах
09 вересень, 2020, 09:47
На Шацьких озерах обмежили роботу дискотек і заборонили атракціони На Шацьких озерах обмежили роботу дискотек і заборонили атракціони
01 липень, 2020, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: зловмисник постане перед судом
Сьогодні, 12:49
 0
На Заході України у останній день березня очікують до 18 градусів тепла
Сьогодні, 12:22
 0
Сезон відкрито: скільки коштують овочі на луцьких ринках. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
 0
Без житла, але з елітним Mercedes та мільйонами у банку: головний казначей Волині показав декларацію
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку викрили підпільне казино
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8