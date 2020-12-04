У Туреччині посилюють карантин





Про це повідомляє



Ердоган сказав, що протягом місяця на Рамадан (13 квітня - 13 травня) буде введений повний локдаун на вихідних, а ресторани продаватимуть їжу тільки на винос.



Комендантська година по всій країні з 21:00 до 5:00 залишається чинною.



Він підкреслив, що 58 з 81 провінції Туреччини - або 80% населення - належать до категорії з дуже високим ризиком зараження вірусом.



Говорячи про кампанію вакцинації в країні, Ердоган вказав на зниження числа випадків COVID-19 і випадків смерті серед літніх людей після того, як було введено понад 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.



Понад 8,5 мільйонів осіб отримали перші дози вакцини і понад 6,6 мільйона осіб пройшли курс з двох доз.



Поділ провінцій на категорії з низьким, середнім, високим або дуже високим ризиком заснований на показниках інфікування і кампанії вакцинації в Туреччині, яка почалася 14 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про посилення заходів з боротьби з коронавірусом, пославшись на зростання числа міст з високим рівнем ризику зараження по всій країні.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.Ердоган сказав, що протягом місяця на Рамадан (13 квітня - 13 травня) буде введений повний локдаун на вихідних, а ресторани продаватимуть їжу тільки на винос.Комендантська година по всій країні з 21:00 до 5:00 залишається чинною.Він підкреслив, що 58 з 81 провінції Туреччини - або 80% населення - належать до категорії з дуже високим ризиком зараження вірусом.Говорячи про кампанію вакцинації в країні, Ердоган вказав на зниження числа випадків COVID-19 і випадків смерті серед літніх людей після того, як було введено понад 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.Понад 8,5 мільйонів осіб отримали перші дози вакцини і понад 6,6 мільйона осіб пройшли курс з двох доз.Поділ провінцій на категорії з низьким, середнім, високим або дуже високим ризиком заснований на показниках інфікування і кампанії вакцинації в Туреччині, яка почалася 14 січня.

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