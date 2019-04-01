З 1 квітня у лісах на Волині настає «сезон тиші»

На Волині з 1 квітня по 15 червня настає сезон тиші. Протягом цього періоду забороняються будь-які заходи, які є джерелом підвищеного шуму.Про це інформує пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.Сезон тиші – це природоохоронний захід, що запроваджений на законодавчому рівні відповідно до статті 39 «Про тваринний світ» у період масового розмноження диких тварин з метою охорони середовища їх існування, умов розмноження та шляхів міграції.Заборона на підвищений шум запроваджується задля того, аби благодатно вплинути на стан тваринного світу.У цей період забороняється: стрілянина, санітарні рубки лісу, проведення вибухових робіт, феєрверки, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспорті.Штраф за порушення цих заборон для громадян становить від 510 до 850 грн, для посадових осіб – від 850 до 1190 грн.