Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. ХобултоваТзОВ "П'ятидні" с. Хобултова2. ЗТП-295 09:00-17:00 с. ЛьотничеКонтораШколаКотельняДитячий садокбудинок престарілихЦерква с. Льотничевул. ПеремогиМолодіжнаГагарінаДружбиКомсомольськаШкартальна3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-157 09:00-17:00 с.Вербавул.Миру4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Русніввул. НабережнаБерезова5. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-396 09:00-17:00 с. НехворощіКлуб, Школа с.Нехворощівул. НабережнаШкільна6. КТП-414 09:00-17:00 с. СуходолишколаГРПКотельня с.Суходоливул. ШкільнаМолодіжнаЖовтнева1. КТП-510 Л-3 9:00-17:00 с. Старики:вул. Садова,вул. Набережна2. КТП-579 Л-1 9:00-17:00 смт. Мар'янівка:вул. Мусіна1. КТП№145 Л-2 9:30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького2. ЗТП№108 12:30-16:00 ---- с.Луковичі вул.Центральна3. ЗТП№11 10:00-14:00 ТОВ «Фіновейт», ФО Шумик М.М.(СТО) с.м.т.Іваничі вул.Луцька, Механізаторів4. ПЛ10кВ Л04-07 від ЛР-94 до оп.№2 9:30-17:00 РБФ «Незабудка», СДПЧ, Школа №2 Насосна ВУЖКГ, СМЗ «МТС», «Київстар», ФОП Мазурок, Просова, с.м.т.Іваничі вул.Єрьоміна, Будівельна, Лелюкова, Заводська, Шевченка.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-196 09:00-17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров. Коніщука,вул. Набережна, пров.Набережний2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, ЩТП-412 09:00-17:00 Відсутні с. Грудки, вул. П. Савельєвої(вул. Волинська), вул. Кірова(вул. Незалежності)3. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-279 09:00-17:00 ПП Гембік В.О. (магазин) с. Грудки, вул. Шевченка1. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00с.Дерновул. Першотравнева,50-66, 73-89вул. Ставківська,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цехсмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,3. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00 ФОП Колесник Михайло Олександрович.ФОП Терещук Олександра ВасилівнаЛиплянська допоміжна школа-інтернатФОП Дужик Вадим БогдановичФОП Фрідріх Ольга Вікторівнас. Липляни – повністю4. ПЛ10 кВ Л70-03 частковоЛ99-02 8:30-17:00 Омельчук М.М. - майстерняПавлик Н.І. - магазинТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цехКіверцівський РМКСКГ - базаФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщенняФОП Хамулка – В.Я.ТзОВ СЕКАФОП Чвир Є.Р. - магазинФОП Залевський В.О. - цехФОП Кудиско А.А. - магазинДорошкевич Л.О. - телятникСГПП `Правда` - ферма с.Звозис. Бодячівс. Конопелькас. Човниця – вул.Луговас. Дідовичіс. Забродис. Сокиричі - вул.Шкільна,вул.Набережна,вул.Зелена,1. ПЛ-0,4кВ від ТП-6 9:00-17:00 Дрозднівська сільська роадаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні2. ПЛ-0,4кВ від ТП-481 9:00-17:00 ФО Омелянюк П.МФОП Савін В.ВФОП Лаврись П.ПФОП Лічковський І.ІФОП Бутинський А.ОРелігійна громадаєвангельських -християнБаптистівТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22Обслуговуючий кооператив "Брестський -Пасаж"ФОП Бордеану Л.ПФОП Кіндер М.ІФОП Майданський І.ОФО Поліщук О.ІТзОВ кафе "Картопляна"ФО Прокопчук А.ПФОП Тагієв О.КФОП Поліщук П.ВФОП Ковальчук Г.ВУправління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиКовельське РЖКП №2ТзОВ"Хліб"Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч"ПАТ "Київстар"ФОП Шевчук З.ВФОП Нагорник С.РФОП Царик М.ГФОП Ігнатьєв О.ОФ.о.Бізякіна Л.МФОП Хлуд В.ЛФОП Федчишина Р.АМале ПП "Нептун"ФОП Йовик О.ОФОП Ляльков В.ПФОП Байчук А.ВФОП Кавас С.СФОП Крук Г.ІФОП Люшко О.ВФОП Йондак Т.ІФОП Місюра О.ВУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФО Хуршудян С.ГФОП Лисенко Н.ІФОП Дудар Л.ПФОП Федорук Т.ВФОП Данилюк В.ДСпоживче товариство "Ковельський ринок"ФОП Бірук Г.ЯФізична особа Швець І.МТзОВ «Сальве»м.Ковель1. 9.00-17.00Школа, ФАП с.Крухиничі вул.Шкільна2.9.00-17.00с.Колпитів вул.І.Франка, Садова, Молодіжна1.Ремонт обладнання13:30-17:00 Майстерня, Дубнівська, 42«Феміна Інтер»Магазин «Східний»вул. Дубнівська, 36-42, 791. КТП-501 10:00-16:00 Дослідницьке господарство «Перемога»2. КТП-388 10:00-16:00 Дослідницьке господарство «Перемога»3. КТП-277 10:00-16:00 ВУЖКГ с.Княгининок,Школа с.Княгининок,Княгининок вул.Соборна1. ПЛ 04кВ КТП-371 9 00 -17 00 М/П с.Вижгів. Магазин с.Вижгів. Клуб с.Вижгів. Свято-Аннівська релігійна громада укр.прав.церкви с.Вижгів2. ПЛ 04 кВ КТП 151 9:00-17:00 с.Борки1. ПЛ-0,4кВ Від КТП-10 10:00-17:00 ФАП; ФОП Смокович В.С. магазин; ФОП Божко В.В. ларьок; с. В.Курінь (Частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля 1-3а,2-12Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру2.ПЛ-0,4кВ ТП-362159:00-17:00 с.Любче дитячий садок, будинок культуришкільна насоснаФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазинс.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква ПЛ-0,4кВ ТП-362694. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця, ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена6. КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова1. 09:00-16:00с. Нова Вижва вул Лугова, Партизанська, Міщанська1. ПЛ-0,4кВКТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі2. ПЛ-0,4кВКТП-123 Л-2 11:00-14:00 с.Охітники вул.Центральна, Приозерна3. ПЛ-0,4кВКТП-256 Л-3 12:00-16:30 Церква с.Кливецьк