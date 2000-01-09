Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хобултова
ТзОВ "П'ятидні" с. Хобултова
2. ЗТП-295 09:00-17:00 с. Льотниче
Контора
Школа
Котельня
Дитячий садок
будинок престарілих
Церква с. Льотниче
вул. Перемоги
Молодіжна
Гагаріна
Дружби
Комсомольська
Шкартальна
3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-157 09:00-17:00 с.Верба
вул.Миру
4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Руснів
вул. Набережна
Березова
5. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-396 09:00-17:00 с. Нехворощі
Клуб, Школа с.Нехворощі
вул. Набережна
Шкільна
6. КТП-414 09:00-17:00 с. Суходоли
школа
ГРП
Котельня с.Суходоли
вул. Шкільна
Молодіжна
Жовтнева
Горохівський район
1. КТП-510 Л-3 9:00-17:00 с. Старики:
вул. Садова,
вул. Набережна
2. КТП-579 Л-1 9:00-17:00 смт. Мар'янівка:
вул. Мусіна
Іваничівський район
1. КТП№145 Л-2 9:30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького
2. ЗТП№108 12:30-16:00 ---- с.Луковичі вул.Центральна
3. ЗТП№11 10:00-14:00 ТОВ «Фіновейт», ФО Шумик М.М.(СТО) с.м.т.Іваничі вул.Луцька, Механізаторів
4. ПЛ10кВ Л04-07 від ЛР-94 до оп.№2 9:30-17:00 РБФ «Незабудка», СДПЧ, Школа №2 Насосна ВУЖКГ, СМЗ «МТС», «Київстар», ФОП Мазурок, Просова, с.м.т.Іваничі вул.Єрьоміна, Будівельна, Лелюкова, Заводська, Шевченка.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-196 09:00-17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров. Коніщука,
вул. Набережна, пров.Набережний
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, ЩТП-412 09:00-17:00 Відсутні с. Грудки, вул. П. Савельєвої
(вул. Волинська), вул. Кірова
(вул. Незалежності)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-279 09:00-17:00 ПП Гембік В.О. (магазин) с. Грудки, вул. Шевченка
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
3. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00 ФОП Колесник Михайло Олександрович.
ФОП Терещук Олександра Василівна
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович
ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна
с. Липляни – повністю
4. ПЛ10 кВ Л70-03 частково
Л99-02 8:30-17:00 Омельчук М.М. - майстерня
Павлик Н.І. - магазин
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ківерцівський РМКСКГ - база
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ФОП Хамулка – В.Я.
ТзОВ СЕКА
ФОП Чвир Є.Р. - магазин
ФОП Залевський В.О. - цех
ФОП Кудиско А.А. - магазин
Дорошкевич Л.О. - телятник
СГПП `Правда` - ферма с.Звози
с. Бодячів
с. Конопелька
с. Човниця – вул.Лугова
с. Дідовичі
с. Заброди
с. Сокиричі - вул.Шкільна,
вул.Набережна,
вул.Зелена,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП-6 9:00-17:00 Дрозднівська сільська роада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-481 9:00-17:00 ФО Омелянюк П.М
ФОП Савін В.В
ФОП Лаврись П.П
ФОП Лічковський І.І
ФОП Бутинський А.О
Релігійна громадаєвангельських -християн
Баптистів
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22
Обслуговуючий кооператив "Брестський -
Пасаж"
ФОП Бордеану Л.П
ФОП Кіндер М.І
ФОП Майданський І.О
ФО Поліщук О.І
ТзОВ кафе "Картопляна"
ФО Прокопчук А.П
ФОП Тагієв О.К
ФОП Поліщук П.В
ФОП Ковальчук Г.В
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ"Хліб"
Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч"
ПАТ "Київстар"
ФОП Шевчук З.В
ФОП Нагорник С.Р
ФОП Царик М.Г
ФОП Ігнатьєв О.О
Ф.о.Бізякіна Л.М
ФОП Хлуд В.Л
ФОП Федчишина Р.А
Мале ПП "Нептун"
ФОП Йовик О.О
ФОП Ляльков В.П
ФОП Байчук А.В
ФОП Кавас С.С
ФОП Крук Г.І
ФОП Люшко О.В
ФОП Йондак Т.І
ФОП Місюра О.В
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.Г
ФОП Лисенко Н.І
ФОП Дудар Л.П
ФОП Федорук Т.В
ФОП Данилюк В.Д
Споживче товариство "Ковельський ринок"
ФОП Бірук Г.Я
Фізична особа Швець І.М
ТзОВ «Сальве»
м.Ковель
Локачинський район
1. 9.00-17.00
Школа, ФАП с.Крухиничі вул.Шкільна
2.9.00-17.00
с.Колпитів вул.І.Франка, Садова, Молодіжна
місто Луцьк
1.
Ремонт обладнання
13:30-17:00 Майстерня, Дубнівська, 42
«Феміна Інтер»
Магазин «Східний»
вул. Дубнівська, 36-42, 79
Луцький район
1. КТП-501 10:00-16:00 Дослідницьке господарство «Перемога»
2. КТП-388 10:00-16:00 Дослідницьке господарство «Перемога»
3. КТП-277 10:00-16:00 ВУЖКГ с.Княгининок,
Школа с.Княгининок,
Княгининок вул.Соборна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП-371 9 00 -17 00 М/П с.Вижгів. Магазин с.Вижгів. Клуб с.Вижгів. Свято-Аннівська релігійна громада укр.прав.церкви с.Вижгів
2. ПЛ 04 кВ КТП 151 9:00-17:00 с.Борки
Любешівський район
1. ПЛ-0,4кВ Від КТП-10 10:00-17:00 ФАП; ФОП Смокович В.С. магазин; ФОП Божко В.В. ларьок; с. В.Курінь (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36215
9:00-17:00 с.Любче дитячий садок, будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква ПЛ-0,4кВ ТП-36269
4. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця, ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена
6. КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
Старовижівський район
1. 09:00-16:00
с. Нова Вижва вул Лугова, Партизанська, Міщанська
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-123 Л-2 11:00-14:00 с.Охітники вул.Центральна, Приозерна
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-256 Л-3 12:00-16:30 Церква с.Кливецьк
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хобултова
ТзОВ "П'ятидні" с. Хобултова
2. ЗТП-295 09:00-17:00 с. Льотниче
Контора
Школа
Котельня
Дитячий садок
будинок престарілих
Церква с. Льотниче
вул. Перемоги
Молодіжна
Гагаріна
Дружби
Комсомольська
Шкартальна
3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-157 09:00-17:00 с.Верба
вул.Миру
4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Руснів
вул. Набережна
Березова
5. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-396 09:00-17:00 с. Нехворощі
Клуб, Школа с.Нехворощі
вул. Набережна
Шкільна
6. КТП-414 09:00-17:00 с. Суходоли
школа
ГРП
Котельня с.Суходоли
вул. Шкільна
Молодіжна
Жовтнева
Горохівський район
1. КТП-510 Л-3 9:00-17:00 с. Старики:
вул. Садова,
вул. Набережна
2. КТП-579 Л-1 9:00-17:00 смт. Мар'янівка:
вул. Мусіна
Іваничівський район
1. КТП№145 Л-2 9:30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького
2. ЗТП№108 12:30-16:00 ---- с.Луковичі вул.Центральна
3. ЗТП№11 10:00-14:00 ТОВ «Фіновейт», ФО Шумик М.М.(СТО) с.м.т.Іваничі вул.Луцька, Механізаторів
4. ПЛ10кВ Л04-07 від ЛР-94 до оп.№2 9:30-17:00 РБФ «Незабудка», СДПЧ, Школа №2 Насосна ВУЖКГ, СМЗ «МТС», «Київстар», ФОП Мазурок, Просова, с.м.т.Іваничі вул.Єрьоміна, Будівельна, Лелюкова, Заводська, Шевченка.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-196 09:00-17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров. Коніщука,
вул. Набережна, пров.Набережний
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, ЩТП-412 09:00-17:00 Відсутні с. Грудки, вул. П. Савельєвої
(вул. Волинська), вул. Кірова
(вул. Незалежності)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-279 09:00-17:00 ПП Гембік В.О. (магазин) с. Грудки, вул. Шевченка
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
3. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00 ФОП Колесник Михайло Олександрович.
ФОП Терещук Олександра Василівна
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович
ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна
с. Липляни – повністю
4. ПЛ10 кВ Л70-03 частково
Л99-02 8:30-17:00 Омельчук М.М. - майстерня
Павлик Н.І. - магазин
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ківерцівський РМКСКГ - база
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ФОП Хамулка – В.Я.
ТзОВ СЕКА
ФОП Чвир Є.Р. - магазин
ФОП Залевський В.О. - цех
ФОП Кудиско А.А. - магазин
Дорошкевич Л.О. - телятник
СГПП `Правда` - ферма с.Звози
с. Бодячів
с. Конопелька
с. Човниця – вул.Лугова
с. Дідовичі
с. Заброди
с. Сокиричі - вул.Шкільна,
вул.Набережна,
вул.Зелена,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП-6 9:00-17:00 Дрозднівська сільська роада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-481 9:00-17:00 ФО Омелянюк П.М
ФОП Савін В.В
ФОП Лаврись П.П
ФОП Лічковський І.І
ФОП Бутинський А.О
Релігійна громадаєвангельських -християн
Баптистів
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22
Обслуговуючий кооператив "Брестський -
Пасаж"
ФОП Бордеану Л.П
ФОП Кіндер М.І
ФОП Майданський І.О
ФО Поліщук О.І
ТзОВ кафе "Картопляна"
ФО Прокопчук А.П
ФОП Тагієв О.К
ФОП Поліщук П.В
ФОП Ковальчук Г.В
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ"Хліб"
Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч"
ПАТ "Київстар"
ФОП Шевчук З.В
ФОП Нагорник С.Р
ФОП Царик М.Г
ФОП Ігнатьєв О.О
Ф.о.Бізякіна Л.М
ФОП Хлуд В.Л
ФОП Федчишина Р.А
Мале ПП "Нептун"
ФОП Йовик О.О
ФОП Ляльков В.П
ФОП Байчук А.В
ФОП Кавас С.С
ФОП Крук Г.І
ФОП Люшко О.В
ФОП Йондак Т.І
ФОП Місюра О.В
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.Г
ФОП Лисенко Н.І
ФОП Дудар Л.П
ФОП Федорук Т.В
ФОП Данилюк В.Д
Споживче товариство "Ковельський ринок"
ФОП Бірук Г.Я
Фізична особа Швець І.М
ТзОВ «Сальве»
м.Ковель
Локачинський район
1. 9.00-17.00
Школа, ФАП с.Крухиничі вул.Шкільна
2.9.00-17.00
с.Колпитів вул.І.Франка, Садова, Молодіжна
місто Луцьк
1.
Ремонт обладнання
13:30-17:00 Майстерня, Дубнівська, 42
«Феміна Інтер»
Магазин «Східний»
вул. Дубнівська, 36-42, 79
Луцький район
1. КТП-501 10:00-16:00 Дослідницьке господарство «Перемога»
2. КТП-388 10:00-16:00 Дослідницьке господарство «Перемога»
3. КТП-277 10:00-16:00 ВУЖКГ с.Княгининок,
Школа с.Княгининок,
Княгининок вул.Соборна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП-371 9 00 -17 00 М/П с.Вижгів. Магазин с.Вижгів. Клуб с.Вижгів. Свято-Аннівська релігійна громада укр.прав.церкви с.Вижгів
2. ПЛ 04 кВ КТП 151 9:00-17:00 с.Борки
Любешівський район
1. ПЛ-0,4кВ Від КТП-10 10:00-17:00 ФАП; ФОП Смокович В.С. магазин; ФОП Божко В.В. ларьок; с. В.Курінь (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36215
9:00-17:00 с.Любче дитячий садок, будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква ПЛ-0,4кВ ТП-36269
4. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця, ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена
6. КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
Старовижівський район
1. 09:00-16:00
с. Нова Вижва вул Лугова, Партизанська, Міщанська
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-123 Л-2 11:00-14:00 с.Охітники вул.Центральна, Приозерна
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-256 Л-3 12:00-16:30 Церква с.Кливецьк
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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