Без житла, але з елітним Mercedes та мільйонами у банку: головний казначей Волині показав декларацію

Михайло-Мирослав Леміщак при офіційній зарплаті 387 037 гривень за рік купив елітний автомобіль за понад 2 мільйони гривень і тримає мільйони на банківських рахунках.



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У власності Михайла-Мирослава Леміщака - земля на 0,060 га у Луцьку та гараж. Його дружина Олена має землю на 0,1150 га і 0,0210 га, а також будинок на 316 кв. м у Струмівці.



Задекларував посадовець швейцарський годинник Zenith Swiiss.



В автопарку головного казначея Волині - два авто. Зокрема, MAZDA 6 2015 року випуску та Mercedes-Benz GLE 450 4MAIC 2019 року випуску, який Леміщак купив у 2020 році за 2 102 592 гривні. Також посадовець має право користування авто Mercedes-Benz ML-350 2008 року випуску, що належить Дмитру Леміщаку.



За рік на посаді Михайло-Мирослав Леміщак заробив 387 037 гривень, тобто більше 32 тисяч у місяць, отримав 91752 гривні пенсії, декілька тисяч гривень процентів від банку, 140 000 гривень доходу від відчуження рухомого майна у громадянки Катерини Ємець. Із доходів дружини посадовець задекларував лише проценти, отримані від банківських вкладень.



Начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області тримає кошти на рахунках у багатьох банках. Загалом йдеться про 3,5 мільйона гривень та 163 782 долари (більше 4,5 мільйона гривень). Окрім того, має посадовець 30 000 доларів готівкою, що лежать у банку, та ще 3400 доларів готівкою.

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