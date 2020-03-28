У Луцьку викрили підпільне казино

У Луцьку припинили діяльність підпільного казино.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про незаконне заняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК України) 29 березня в обласному центрі Волині викрили нелегальний гральний заклад, де у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино.Під час обшуку у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.