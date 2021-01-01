Сезон відкрито: скільки коштують овочі на луцьких ринках. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
На луцьких ринках м’яса – в надлишку. Не через високі ціни. Попиту немає, бо піст. Тому, запевняють продавці, ціни поки не підійматимуть.
На місцевих прилавках – вже перші овочі із Закарпаття. Що й за скільки там продають – дізнавалися журналісти 12 каналу.
Найохочіше купують редиску. За тиждень ціна на неї впала з 70 до 55-ти гривень за кіло.
З волинської городини – духмяна зелень та огірочки. Ціна ще кусається, тому черги за ними поки не стоять. Купують заморські.
“Наші люди беруть турецький огірок по тій причині, що він дешевий. Але ж він – вода, він навіть смаку не має. А от українські огірки – так, вони дорожчі, але по смаку кращі. То, я рахую, краще переплатити пару гривень, але воно запах і смак має”, – каже продавчиня Вікторія.
За кілограм такого смачного і запашного огірка хочуть 75 гривень. За імпортний – 50. Вже незабаром, кажуть, на прилавках з’являться й вітчизняні помідори та капуста. Однак дешевими вони не будуть аж до літа.
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На місцевих прилавках – вже перші овочі із Закарпаття. Що й за скільки там продають – дізнавалися журналісти 12 каналу.
Найохочіше купують редиску. За тиждень ціна на неї впала з 70 до 55-ти гривень за кіло.
З волинської городини – духмяна зелень та огірочки. Ціна ще кусається, тому черги за ними поки не стоять. Купують заморські.
“Наші люди беруть турецький огірок по тій причині, що він дешевий. Але ж він – вода, він навіть смаку не має. А от українські огірки – так, вони дорожчі, але по смаку кращі. То, я рахую, краще переплатити пару гривень, але воно запах і смак має”, – каже продавчиня Вікторія.
За кілограм такого смачного і запашного огірка хочуть 75 гривень. За імпортний – 50. Вже незабаром, кажуть, на прилавках з’являться й вітчизняні помідори та капуста. Однак дешевими вони не будуть аж до літа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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