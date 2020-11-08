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На Заході України у останній день березня очікують до 18 градусів тепла

На Заході України у останній день березня очікують до 18 градусів тепла
Синоптик розповіла, якою буде погода у останній день березня.

Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.

За її словами, 31-го березня температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10+14 градусів.
У східних областях буде найсвіжіше, +6+9 градусів.

На Полтавщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Миколаївській області та в Криму передбачають 8-12 градусів тепла.

А ось на Заході буде найтепліше, максимально +15+18 градусів.

"У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі та вранці в західних та північних областях трохи покапає дощиком.
Вітер очікується з південного заходу, невеликий або помірний", - йдеться у дописі.

Синоптик зауважує, що квітень у свій перший день прийде до нас із чудовими +12+19 градусів. А от в західних областях України навіть можливі поодинокі грози.


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Теги: березень, тепло, Захід, Україна, синоптик
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