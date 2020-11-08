На Заході України у останній день березня очікують до 18 градусів тепла

Синоптик розповіла, якою буде погода у останній день березня.Про це повідомилана сторінці у фейсбуці.За її словами, 31-го березня температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10+14 градусів.У східних областях буде найсвіжіше, +6+9 градусів.На Полтавщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Миколаївській області та в Криму передбачають 8-12 градусів тепла.А ось на Заході буде найтепліше, максимально +15+18 градусів."У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі та вранці в західних та північних областях трохи покапає дощиком.Вітер очікується з південного заходу, невеликий або помірний", - йдеться у дописі.Синоптик зауважує, що квітень у свій перший день прийде до нас із чудовими +12+19 градусів. А от в західних областях України навіть можливі поодинокі грози.