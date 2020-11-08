На Заході України у останній день березня очікують до 18 градусів тепла
Сьогодні, 12:22
Синоптик розповіла, якою буде погода у останній день березня.
Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
За її словами, 31-го березня температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10+14 градусів.
У східних областях буде найсвіжіше, +6+9 градусів.
На Полтавщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Миколаївській області та в Криму передбачають 8-12 градусів тепла.
А ось на Заході буде найтепліше, максимально +15+18 градусів.
"У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі та вранці в західних та північних областях трохи покапає дощиком.
Вітер очікується з південного заходу, невеликий або помірний", - йдеться у дописі.
Синоптик зауважує, що квітень у свій перший день прийде до нас із чудовими +12+19 градусів. А от в західних областях України навіть можливі поодинокі грози.
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Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
За її словами, 31-го березня температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10+14 градусів.
У східних областях буде найсвіжіше, +6+9 градусів.
На Полтавщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Миколаївській області та в Криму передбачають 8-12 градусів тепла.
А ось на Заході буде найтепліше, максимально +15+18 градусів.
"У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі та вранці в західних та північних областях трохи покапає дощиком.
Вітер очікується з південного заходу, невеликий або помірний", - йдеться у дописі.
Синоптик зауважує, що квітень у свій перший день прийде до нас із чудовими +12+19 градусів. А от в західних областях України навіть можливі поодинокі грози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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