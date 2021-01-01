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Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: зловмисник постане перед судом

Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: зловмисник постане перед судом
53-річного волинянина, якого підозрюють у вбивстві односельця, судитимуть.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство встановило, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Горохівського району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань. Потерпілий помер на місці.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь. Приватне підприємство «Злагода» займається виробництвом м'ясних продуктів.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Фото - ілюстративне

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Теги: Горозівський район, умисне вбивство
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