Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: зловмисник постане перед судом





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Слідство встановило, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Горохівського району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань. Потерпілий помер на місці.



З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь. Приватне підприємство «Злагода» займається виробництвом м'ясних продуктів.



Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.



Довідково: санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 53-річного волинянина, якого підозрюють у вбивстві односельця, судитимуть.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство встановило, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Горохівського району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань. Потерпілий помер на місці.З власних джерелстало відомо, що вбивство сталосяПриватне підприємство «Злагода» займається виробництвом м'ясних продуктів.Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

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