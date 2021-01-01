Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: зловмисник постане перед судом
Сьогодні, 12:49
53-річного волинянина, якого підозрюють у вбивстві односельця, судитимуть.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Горохівського району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань. Потерпілий помер на місці.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь. Приватне підприємство «Злагода» займається виробництвом м'ясних продуктів.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Горохівського району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань. Потерпілий помер на місці.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь. Приватне підприємство «Злагода» займається виробництвом м'ясних продуктів.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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