Поїзд «Київ – Ковель» на смерть збив неповнолітню дівчину





Минулої доби до Малинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді загинула дівчина,



На місці події поліцейські встановили, що близько 23:00 годин на переїзді по вул. Базарній у м. Малині потяг сполученням «Київ - Ковель» смертельно травмував 16-річну жительку Малинської міської територіальної громади.



Відтак слідчі місцевого відділення розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276, у ході якого встановлюють усі причини та обставини події.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Житомирщині під колесами поїзда сполученням «Київ - Ковель» загинула 16-річна дівчина.Минулої доби до Малинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді загинула дівчина, повідомляє ГУНП у Житомирській області.На місці події поліцейські встановили, що близько 23:00 годин на переїзді по вул. Базарній у м. Малині потяг сполученням «Київ - Ковель» смертельно травмував 16-річну жительку Малинської міської територіальної громади.Відтак слідчі місцевого відділення розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276, у ході якого встановлюють усі причини та обставини події.

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