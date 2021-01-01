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Поїзд «Київ – Ковель» на смерть збив неповнолітню дівчину

Поїзд «Київ – Ковель» на смерть збив неповнолітню дівчину
На Житомирщині під колесами поїзда сполученням «Київ - Ковель» загинула 16-річна дівчина.

Минулої доби до Малинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді загинула дівчина, повідомляє ГУНП у Житомирській області.

На місці події поліцейські встановили, що близько 23:00 годин на переїзді по вул. Базарній у м. Малині потяг сполученням «Київ - Ковель» смертельно травмував 16-річну жительку Малинської міської територіальної громади.

Відтак слідчі місцевого відділення розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276, у ході якого встановлюють усі причини та обставини події.

Фото - ілюстративне

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Теги: Житомирськ аобласть, смерть, неповнолітня
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