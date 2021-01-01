У Луцьку чоловік вчинив самогубство





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Чоловіка виявили 29 березня близько 11 години в підсобному приміщенні. Померлий вчинив самогубство шляхом повішення.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 29 березня о 10:30 у Луцьку в підсобному приміщенні покінчив з життям 71-річний чоловік. Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою самогубство.



Фото - ілюстративне

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