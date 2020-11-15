Транспорт переходить на спецперевезення: у Львові посилили жорсткий карантин





Про це Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.



У місті діятимуть такі карантинні обмеження:

- транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;

- усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;

- школи продовжують навчання у дистанційному режимі;

- магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;

- непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;

- відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;

- заборонено проведення усіх масових заходів;

- усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.



Окрім того, за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу:

“Епіцентр”, вул. Б.Хмельницького, 188;

“Єва”, просп. Чорновола, 1;

“МакДональдз”, просп. Шевченка, 7;

“Братиська”, вул. Січ. Стрільців, 3;

“Гребуче Ябко, вул. Староєврейська, 20;

“Йокі”, вул. Гнатюка, 12а;

“Малевич”, просп. Чорновола, 2



"Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо", - зауважив мер Львова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилений карантин продовжити до 12 квітня та ввести нові обмеження.Про це повідомляє мер Львована своїй сторінці у фейсбуці.У місті діятимуть такі карантинні обмеження:- транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;- усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;- школи продовжують навчання у дистанційному режимі;- магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;- непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;- відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;- заборонено проведення усіх масових заходів;- усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.Окрім того, за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу:“Епіцентр”, вул. Б.Хмельницького, 188;“Єва”, просп. Чорновола, 1;“МакДональдз”, просп. Шевченка, 7;“Братиська”, вул. Січ. Стрільців, 3;“Гребуче Ябко, вул. Староєврейська, 20;“Йокі”, вул. Гнатюка, 12а;“Малевич”, просп. Чорновола, 2"Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо", - зауважив мер Львова.

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