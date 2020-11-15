Транспорт переходить на спецперевезення: у Львові посилили жорсткий карантин
Сьогодні, 13:35
У зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилений карантин продовжити до 12 квітня та ввести нові обмеження.
Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.
У місті діятимуть такі карантинні обмеження:
- транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
- усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
- школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
- магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
- непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
- відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
- заборонено проведення усіх масових заходів;
- усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
Окрім того, за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу:
“Епіцентр”, вул. Б.Хмельницького, 188;
“Єва”, просп. Чорновола, 1;
“МакДональдз”, просп. Шевченка, 7;
“Братиська”, вул. Січ. Стрільців, 3;
“Гребуче Ябко, вул. Староєврейська, 20;
“Йокі”, вул. Гнатюка, 12а;
“Малевич”, просп. Чорновола, 2
"Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо", - зауважив мер Львова.
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Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.
У місті діятимуть такі карантинні обмеження:
- транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
- усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
- школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
- магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
- непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
- відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
- заборонено проведення усіх масових заходів;
- усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
Окрім того, за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу:
“Епіцентр”, вул. Б.Хмельницького, 188;
“Єва”, просп. Чорновола, 1;
“МакДональдз”, просп. Шевченка, 7;
“Братиська”, вул. Січ. Стрільців, 3;
“Гребуче Ябко, вул. Староєврейська, 20;
“Йокі”, вул. Гнатюка, 12а;
“Малевич”, просп. Чорновола, 2
"Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо", - зауважив мер Львова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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