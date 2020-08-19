На Волині затримали п'яного водія-порушника без прав





Про це



Зазначають, сьогодні, 30 березня, близько 3 години ночі, за порушення ПДР ковельські патрульні зупинили автомобіль Skoda Fabia.



Під час перевірки документів водій не мав посвідчення водія відповідної категорії та полісу обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів. Також під час спілкування інспектори помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння.



Від проходження огляду на стан сп'яніння кермувальник відмовився.



У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) та ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та за ч.2 ст.130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські патрульні виявили п'яного водія, який порушив ПДР та не мав права керувати авто.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Зазначають, сьогодні, 30 березня, близько 3 години ночі, за порушення ПДР ковельські патрульні зупинили автомобіль Skoda Fabia.Під час перевірки документів водій не мав посвідчення водія відповідної категорії та полісу обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів. Також під час спілкування інспектори помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння.Від проходження огляду на стан сп'яніння кермувальник відмовився.У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) та ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та за ч.2 ст.130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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