На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО

Максимом Абрамовичем, який



Прощання почалось біля його будинку на вулиці Молодіжній, 17. Згодом панахиду відправлять у Свято-Миколаївській церкві, - пише



Тіло бійця доправили додому о п'ятій ранку в понеділок, 29 березня.



Максиму Абрамовичу було 27 років. З 2017 по 2020 рік він служив у ЗСУ за контрактом. У грудні 2020 року знову підписав документ про службу у війську. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.



Боєць загинув 26 березня, коли, за повідомленням пресслужби ООС, ворог обстріляв позицій українських захисників із мінометів калібру 82 мм, станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми.



Упродовж трьох днів, – з неділі по вівторок, – у громаді оголосили жалобу.





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Тіло бійця доправили додому о п'ятій ранку в понеділок, 29 березня.Максиму Абрамовичу було 27 років. З 2017 по 2020 рік він служив у ЗСУ за контрактом. У грудні 2020 року знову підписав документ про службу у війську. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.Боєць загинув 26 березня, коли, за повідомленням пресслужби ООС, ворог обстріляв позицій українських захисників із мінометів калібру 82 мм, станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми.Упродовж трьох днів, – з неділі по вівторок, – у громаді оголосили жалобу.

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