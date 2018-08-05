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На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО

На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО
У Дубровицькій громаді у вівторок, 30 березня, прощаються із Максимом Абрамовичем, який загинув від ворожого обстрілу біля Шумів.

Прощання почалось біля його будинку на вулиці Молодіжній, 17. Згодом панахиду відправлять у Свято-Миколаївській церкві, - пише Суспільне.


Тіло бійця доправили додому о п'ятій ранку в понеділок, 29 березня.

Максиму Абрамовичу було 27 років. З 2017 по 2020 рік він служив у ЗСУ за контрактом. У грудні 2020 року знову підписав документ про службу у війську. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Боєць загинув 26 березня, коли, за повідомленням пресслужби ООС, ворог обстріляв позицій українських захисників із мінометів калібру 82 мм, станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми.

Упродовж трьох днів, – з неділі по вівторок, – у громаді оголосили жалобу.

На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО
На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО
На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО
На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО
На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО
На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО
На Рівненщині попрощались із загиблим у зоні ООС 27-річним військовим. ФОТО

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Теги: прощання, Донбас, війна, Рівненщина, військовий
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