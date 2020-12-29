Які стоматологічні послуги будуть безкоштовними в Україні з 1 квітня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:53
В Україні з 1 квітня запрацює оновлена програма медичних гарантій завдяки чому для українців деякі стоматологічні послуги будуть безкоштовними.
Про це йдеться на сторінці Національної служби здоров'я України у фейсбуці.
Тариф на медичні послуги із стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень. Прогнозуючи кількість послуг, які заклад зможе надати у наступному році, передбачили коефіцієнт, який враховує карантинні обмеження.
До переліку безоплатних стоматологічних послуг включено:
- первинний огляд пацієнта або пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я, відповідно до підходів ВООЗ;
- ургентна стоматологічної допомоги дітям та дорослим;
- надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування);
- інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;
- організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років, відповідно до чинного законодавства;
- своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
- надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
Для дорослих програма медичних гарантій покриває ургентну стоматологію - зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Для дітей до 18 років - повністю покривається планова дитяча стоматологія. Бо це запобігає погіршенню загального здоров'я дитини.
А отт протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять до гарантованого пакету. І можуть оплачуватися з інших джерел - можуть бути окремі програми місцевого бюджету або за рахунок пацієнта.
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Про це йдеться на сторінці Національної служби здоров'я України у фейсбуці.
Тариф на медичні послуги із стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень. Прогнозуючи кількість послуг, які заклад зможе надати у наступному році, передбачили коефіцієнт, який враховує карантинні обмеження.
До переліку безоплатних стоматологічних послуг включено:
- первинний огляд пацієнта або пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я, відповідно до підходів ВООЗ;
- ургентна стоматологічної допомоги дітям та дорослим;
- надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування);
- інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;
- організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років, відповідно до чинного законодавства;
- своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
- надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
Для дорослих програма медичних гарантій покриває ургентну стоматологію - зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Для дітей до 18 років - повністю покривається планова дитяча стоматологія. Бо це запобігає погіршенню загального здоров'я дитини.
А отт протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять до гарантованого пакету. І можуть оплачуватися з інших джерел - можуть бути окремі програми місцевого бюджету або за рахунок пацієнта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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