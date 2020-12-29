Які стоматологічні послуги будуть безкоштовними в Україні з 1 квітня. ПЕРЕЛІК

В Україні з 1 квітня запрацює оновлена програма медичних гарантій завдяки чому для українців деякі стоматологічні послуги будуть безкоштовними.Про це йдеться на сторінці Національної служби здоров'я України у фейсбуці.Тариф на медичні послуги із стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень. Прогнозуючи кількість послуг, які заклад зможе надати у наступному році, передбачили коефіцієнт, який враховує карантинні обмеження.До переліку безоплатних стоматологічних послуг включено:- первинний огляд пацієнта або пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я, відповідно до підходів ВООЗ;- ургентна стоматологічної допомоги дітям та дорослим;- надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування);- інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;- організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років, відповідно до чинного законодавства;- своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;- надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.Для дорослих програма медичних гарантій покриває ургентну стоматологію - зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Для дітей до 18 років - повністю покривається планова дитяча стоматологія. Бо це запобігає погіршенню загального здоров'я дитини.А отт протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять до гарантованого пакету. І можуть оплачуватися з інших джерел - можуть бути окремі програми місцевого бюджету або за рахунок пацієнта.