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Які стоматологічні послуги будуть безкоштовними в Україні з 1 квітня. ПЕРЕЛІК

Які стоматологічні послуги будуть безкоштовними в Україні з 1 квітня. ПЕРЕЛІК
В Україні з 1 квітня запрацює оновлена програма медичних гарантій завдяки чому для українців деякі стоматологічні послуги будуть безкоштовними.

Про це йдеться на сторінці Національної служби здоров'я України у фейсбуці.

Тариф на медичні послуги із стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень. Прогнозуючи кількість послуг, які заклад зможе надати у наступному році, передбачили коефіцієнт, який враховує карантинні обмеження.

До переліку безоплатних стоматологічних послуг включено:

- первинний огляд пацієнта або пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я, відповідно до підходів ВООЗ;

- ургентна стоматологічної допомоги дітям та дорослим;

- надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування);

- інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

- організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років, відповідно до чинного законодавства;

- своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

- надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

Для дорослих програма медичних гарантій покриває ургентну стоматологію - зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Для дітей до 18 років - повністю покривається планова дитяча стоматологія. Бо це запобігає погіршенню загального здоров'я дитини.

А отт протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять до гарантованого пакету. І можуть оплачуватися з інших джерел - можуть бути окремі програми місцевого бюджету або за рахунок пацієнта.


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Теги: стоматолог, послуги, безплатні
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