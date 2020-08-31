Блокування телеграм-каналів і покази фільмів: у Луцьку візьмуться за проблему наркоманії

У Луцьку напрацювали низку пропозицій, які допоможуть боротися із проблемою наркоманії та шкідливими звичками загалом.Про це йшлося у вівторок, 30 березня, під час наради щодо запровадження у закладах освіти Луцької міської територіальної громади факультативних занять з християнської етики, посилення роботи з пропаганди здорового способу життя, подолання шкідливих звичок, попередження проявів булінгу в учнівському середовищі.Міський голова Луцьказазначив, що проблеми, які спостерігають в країні щодо падіння моралі, відсутності цінностей, розповсюдження наркоманії, потребують вирішення. Він виокремив низку моментів, які допоможуть боротися із розростанням наркоманії, і які реалізують на території міської громади, зокрема:- проведення інформаційної кампанії в закладах освіти щодо проблеми наркоманії;- розробка програми щодо виявлення та ліквідації написів із рекламою наркотиків;- розробка механізмів виявлення та блокування телеграм-каналів, де продають наркотики;- оновлення відеоматеріали та виготовлення друкованої продукції про шкідливість наркоманії;- проведення анонімних опитувань серед студентів університетів, училищ та шкіл щодо проблем наркоманії.«Хочу подякувати поліції, бо порівняно з попередніми роками ми бачимо повідомлення про затримання «закладчиків». У школах дітей не потрібно заганяти примусово, аби подивитися фільм, бо це не буде дієво. Треба обрати ефективний спосіб», - додав Поліщук.Депутат міської ради, пастор церкви Євангельських християн-баптистів «Луцька Біблійна Церква»заявив, що потрібно спільно з фондом «Переображення» розробити програму, яка би допомагала боротися зі шкідливими звичками, абортами, інформаційними небезпеками, булінгом тощо. Тож найближчим часом у Луцьку створять робочу групу, яка напрацьовуватиме заходи, кошти на реалізацію яких витратять з бюджету та з благодійних фондів. Як будуть здійснювати роботу – під час занять та пар або ж після – обговорять згодом. Окрім того, звернуть увагу у навчальних закладах і на пропаганду традиційних сімейних цінностей.«Сім’я – це чоловік і дружина. Нам потрібно не забороняти щось, а показати правильну альтернативу, і навчити дітей, щоб потім вони не задавали нам таких нерозумних питань», - сказав Кравчук.«Щорічний медичний огляд не заключається в тому, щоб послухати, чи є шум в легенях або сколіоз. Важливо батькам звертати увагу на здоров’я дітей, розмовляти з лікарями. Дитина не буде робити зарядку, коли тато, наприклад, буде курити на балконі. Треба запроваджувати хороші сімейні традиції», - наголосила депутатка та очільниця дитячої лікарні Оксана Лєщинська.