Рада ухвалила закон про виплати ФОПам по 8 тисяч гривень: хто їх отримає і коли
Сьогодні, 15:55
У вівторок, 30 березня, на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради депутати розглянули проєкт закону про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300) (виплати по 8 тис. грн).
Закон ухвалили 312 голосами "за". Після вступу в силу закону Кабмін окремою постановою встановить перелік видів діяльності для виплат,0 пише ТСН.
Слід зазначити, що цього разу ФОПи можуть розраховувати на суми понад вісім тисяч гривень. Окрім допомоги з державного бюджету урядовці сподіваються на виділення коштів від місцевої влади в регіонах "червоної" зони.
Виплати стартують через 10 днів після підписання закону президентом і набуття чинності.
Отримати компенсацію зможуть підприємці, які від 1 лютого 2021 року постраждали від посилення карантинних умов у "червоному" регіоні. Для подачі заяви встановлений термін у 30 днів після початку посиленого карантину (попадання регіону в "червону" зону). Програма розрахована на весь 2021 рік.
Для того, аби отримати виплату, потрібно зареєструватись в застосунку "Дія" і заповнити дані у відповідному пункті:
- прізвище, ім'я, по батькові та дата народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
- адреса реєстрації місця проживання заявника;
- номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги
- підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам цього закону;
- надання згоди заявником на обробку персональних даних відповідно до закону.
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Закон ухвалили 312 голосами "за". Після вступу в силу закону Кабмін окремою постановою встановить перелік видів діяльності для виплат,0 пише ТСН.
Слід зазначити, що цього разу ФОПи можуть розраховувати на суми понад вісім тисяч гривень. Окрім допомоги з державного бюджету урядовці сподіваються на виділення коштів від місцевої влади в регіонах "червоної" зони.
Виплати стартують через 10 днів після підписання закону президентом і набуття чинності.
Отримати компенсацію зможуть підприємці, які від 1 лютого 2021 року постраждали від посилення карантинних умов у "червоному" регіоні. Для подачі заяви встановлений термін у 30 днів після початку посиленого карантину (попадання регіону в "червону" зону). Програма розрахована на весь 2021 рік.
Для того, аби отримати виплату, потрібно зареєструватись в застосунку "Дія" і заповнити дані у відповідному пункті:
- прізвище, ім'я, по батькові та дата народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
- адреса реєстрації місця проживання заявника;
- номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги
- підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам цього закону;
- надання згоди заявником на обробку персональних даних відповідно до закону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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