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Луцький спритзавод продали за 108 мільйонів гривень

Луцький спритзавод продали за 108 мільйонів гривень
Окреме майно Луцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що розташоване в Луцьку на вулицях Ковельській, 67 та Залізничній, 11, продали за ціною вп’ятеро вищою за стартову.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Нагадаємо, на початку року Фонд держмайна оголосив про продаж цього об’єкта. Аукціон був призначений на 30 березня. Стартова ціна - 20 693 326,84 грн без ПДВ.

Максимальна ставка на аукціоні була 108 478 968 грн від ТОВ «АС ІНВЕСТ ГРУП». Решта учасників пропонували від 20,7 до 54,7 мільйона гривень. Всього на торгах взяло участь 5 учасників.

Луцький спритзавод продали за 108 мільйонів гривень

Луцький спритзавод продали за 108 мільйонів гривень


Перелік майна, який виставлявся на продаж, складається з 1024 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

ТОВ «АС ІНВЕСТ ГРУП» зареєстроване за адресою: місто Львів, Шевченківський район, вул. Шевченка, 111 А, оф. 508. Основний вид діяльності - виробництво фруктових і овочевих соків.

Раніше компанія хотіла придбати окреме майно Хоростківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», але не виграла торги.

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Теги: Луцьк, спиртзавод, продали, викупили, аукціон, торги
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