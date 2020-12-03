У Луцьку затримали нелегала з Індії
Сьогодні, 16:02
Волинські міграційники виявили громадянина Індії, котрий з 2018 року перебував у Луцьку без документів на право проживання.
Затримали іноземця сьогодні, 30 березня, - інформує Міграційна служба Волинської області.
За порушення встановлених правил перебування на території України, іноземця притягнули до адміністративної відповідальності. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.1 ст. 203 КУпАП.
Також щодо іноземця затвердили рішення про його примусове повернення в країну походження Республіку Індія.
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Затримали іноземця сьогодні, 30 березня, - інформує Міграційна служба Волинської області.
За порушення встановлених правил перебування на території України, іноземця притягнули до адміністративної відповідальності. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.1 ст. 203 КУпАП.
Також щодо іноземця затвердили рішення про його примусове повернення в країну походження Республіку Індія.
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Коментарі 1
Молодці!
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