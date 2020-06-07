Як не стати жертвою кіберзлочинів і користуватися інтернетом безпечно. 15 ПОРАД
Сьогодні, 16:36
Щодня величезна кількість українців стає жертвою інтернет-шахраїв. І хоч про більшість їхніх схем фахівці уже розповідали безліч разів, кіберзлочинцям вдається знаходити все нових і нових жертв.
Департамент кіберполіції вкотре розробив низку порад для вжитку у повсякденному житті під час користування глобальною мережею Інтернет. Вода, як кажуть, камінь точить, тож і фахівці Департаменту кіберполіції, і журналісти, які вкотре доносять цю інформацію вірять, що комусь ці поради стануть у нагоді.
Тож, 15 порад щодо того, як користуватися інтернетом безпечно і не стати жертвою кіберзлочинів.
1. Використовуйте складні паролі.
Зокрема, такі що: містять не менше 8 символів; містять літери, цифри та спеціальні символи; не містять персоніфікованої інформації (дати народження, номерів телефонів, номерів та серій документів, автотранспорту, банківської картки, адреси реєстрації тощо); не використовуються в будь-яких інших акаунтах.
2. Використовуйте лише ліцензійні програми та інші програмні продукти. Своєчасно і систематично оновлюйте їх. Користуйтеся антивірусним програмним забезпеченням з технологією евристичного аналізу.
3. Здійснюйте регулярне резервне копіювання даних, зберігайте резервні копії на зовнішніх носіях інформації (SDD, HDD тощо) та налаштуйте функцію «відновлення системи».
4. Уникайте використання інтернет-банкінгу, електронних платіжних систем, введення автентифікаційних даних під час доступу до інтернету через загальнодоступні (незахищені) безпроводові мережі (в кафе, барах аеропортах та інших публічних місцях).
5. Не переходьте за сумнівними посиланнями.
Зазвичай інфіковані листи приходять електронною поштою. Не варто відкривати документи або посилання, які містяться у листі, якщо відправник незнайомий або ж посилання викликають сумніви.
6. Разом з сумнівними посиланнями ви можете завантажити вірус. Для завантаження необхідних файлів використовуйте перевірені офіційні ресурси.
7. Не підключайте флешки та зовнішні диски, не вставляйте CD та DVD тощо у ваш комп’ютер, якщо ви не довіряєте повністю їх джерелу.
Існують техніки зламування комп'ютера, що спрацьовують ще до того, як ви відкриєте файл на флешці і задовго до того, як ваш антивірус його просканує.
8. Під час користування інтернет-ресурсами (інтернет-банкінгом, соціальними мережами, системами обміну повідомленнями, новинами, онлайн-іграми) не відкривайте підозрілі посилання (URL), особливо ті, що вказують на веб-сайти, які ви зазвичай не відвідуєте.
9. Переконайтеся у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ у назві сайту на панелі адреси може означати, що ви потрапили не на оригінальний ресурс, а на фішинговий сайт.
10. Перевірте невідомий номер на сайті кіберполіції. Якщо на ваш номер телефону надійшло повідомлення сумнівного змісту, перевірте цей номер на сайті кіберполіції у розділі «Стоп форд». Можливо, шахраї вже є у базі кіберполіції. Також у цьому розділі можливо перевірити банківську картку та посилання на сумнівний сайт.
11. Зателефонуйте у банк та заблокуйте картку. Якщо гроші зникли з рахунку, телефонуйте у банк з проханням заблокувати картку та відмінити переказ коштів.
12. Використовуйте післяплату. Це унеможливить шанси шахраїв заволодіти вашими коштами.
13. Що таке https:// і навіщо він?
HTTPS – це лише HTTP з активованим шифруванням SSL/TLS.
Шифрується лише канал даних між браузером користувача та веб-сервером.
HTTPS на веб-сайті не гарантує, що власники не шахраї.
Лише сайтам з сертифікатом EV можна цілком довіряти.
Існує три види SSL сертифікатів: 1) засвідчено домен (DV); 2) засвідчено організацію, що володіє доменом (OV); проведено поглиблену перевырку організації, що володіє доменом (EV).
14. Як захистити персональну інформацію?
Зберігайте електронні фотокопії документів (паспортів нотаріальних свідоцтв та доручень тощо) лише на шифрованих або зовнішніх дисках.
Активуйте двофакторну аутентифікацію всюди, де є можливість.
Вчасно встановлюйте оновлення операційної системи.
15. Як безпечно користуватися криптовалютою?
Використовуйте лише відомі онлайн-сервіси крипто-бірж та крипто-гаманців.
Кодові фрази та паролі мають бути надійними та складними.
Значні суми безпечніше зберігати в офлайн крипто-гаманцях.
Не використовуйте крипто-біржі як крипто-гаманці.
Завжди робіть резервні копії гаманців.
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Департамент кіберполіції вкотре розробив низку порад для вжитку у повсякденному житті під час користування глобальною мережею Інтернет. Вода, як кажуть, камінь точить, тож і фахівці Департаменту кіберполіції, і журналісти, які вкотре доносять цю інформацію вірять, що комусь ці поради стануть у нагоді.
Тож, 15 порад щодо того, як користуватися інтернетом безпечно і не стати жертвою кіберзлочинів.
1. Використовуйте складні паролі.
Зокрема, такі що: містять не менше 8 символів; містять літери, цифри та спеціальні символи; не містять персоніфікованої інформації (дати народження, номерів телефонів, номерів та серій документів, автотранспорту, банківської картки, адреси реєстрації тощо); не використовуються в будь-яких інших акаунтах.
2. Використовуйте лише ліцензійні програми та інші програмні продукти. Своєчасно і систематично оновлюйте їх. Користуйтеся антивірусним програмним забезпеченням з технологією евристичного аналізу.
3. Здійснюйте регулярне резервне копіювання даних, зберігайте резервні копії на зовнішніх носіях інформації (SDD, HDD тощо) та налаштуйте функцію «відновлення системи».
4. Уникайте використання інтернет-банкінгу, електронних платіжних систем, введення автентифікаційних даних під час доступу до інтернету через загальнодоступні (незахищені) безпроводові мережі (в кафе, барах аеропортах та інших публічних місцях).
5. Не переходьте за сумнівними посиланнями.
Зазвичай інфіковані листи приходять електронною поштою. Не варто відкривати документи або посилання, які містяться у листі, якщо відправник незнайомий або ж посилання викликають сумніви.
6. Разом з сумнівними посиланнями ви можете завантажити вірус. Для завантаження необхідних файлів використовуйте перевірені офіційні ресурси.
7. Не підключайте флешки та зовнішні диски, не вставляйте CD та DVD тощо у ваш комп’ютер, якщо ви не довіряєте повністю їх джерелу.
Існують техніки зламування комп'ютера, що спрацьовують ще до того, як ви відкриєте файл на флешці і задовго до того, як ваш антивірус його просканує.
8. Під час користування інтернет-ресурсами (інтернет-банкінгом, соціальними мережами, системами обміну повідомленнями, новинами, онлайн-іграми) не відкривайте підозрілі посилання (URL), особливо ті, що вказують на веб-сайти, які ви зазвичай не відвідуєте.
9. Переконайтеся у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ у назві сайту на панелі адреси може означати, що ви потрапили не на оригінальний ресурс, а на фішинговий сайт.
10. Перевірте невідомий номер на сайті кіберполіції. Якщо на ваш номер телефону надійшло повідомлення сумнівного змісту, перевірте цей номер на сайті кіберполіції у розділі «Стоп форд». Можливо, шахраї вже є у базі кіберполіції. Також у цьому розділі можливо перевірити банківську картку та посилання на сумнівний сайт.
11. Зателефонуйте у банк та заблокуйте картку. Якщо гроші зникли з рахунку, телефонуйте у банк з проханням заблокувати картку та відмінити переказ коштів.
12. Використовуйте післяплату. Це унеможливить шанси шахраїв заволодіти вашими коштами.
13. Що таке https:// і навіщо він?
HTTPS – це лише HTTP з активованим шифруванням SSL/TLS.
Шифрується лише канал даних між браузером користувача та веб-сервером.
HTTPS на веб-сайті не гарантує, що власники не шахраї.
Лише сайтам з сертифікатом EV можна цілком довіряти.
Існує три види SSL сертифікатів: 1) засвідчено домен (DV); 2) засвідчено організацію, що володіє доменом (OV); проведено поглиблену перевырку організації, що володіє доменом (EV).
14. Як захистити персональну інформацію?
Зберігайте електронні фотокопії документів (паспортів нотаріальних свідоцтв та доручень тощо) лише на шифрованих або зовнішніх дисках.
Активуйте двофакторну аутентифікацію всюди, де є можливість.
Вчасно встановлюйте оновлення операційної системи.
15. Як безпечно користуватися криптовалютою?
Використовуйте лише відомі онлайн-сервіси крипто-бірж та крипто-гаманців.
Кодові фрази та паролі мають бути надійними та складними.
Значні суми безпечніше зберігати в офлайн крипто-гаманцях.
Не використовуйте крипто-біржі як крипто-гаманці.
Завжди робіть резервні копії гаманців.
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