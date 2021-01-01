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В Одесі колишній слідчий зі спільниками привласнили 10 чужих квартир у новобудовах

В Одесі колишній слідчий зі спільниками привласнили 10 чужих квартир у новобудовах
Ексслідчий зі спільниками постануть перед судом через шахрайське заволодіння квартирами в Одесі.

Інформують, що учасники злочинного угруповання шахрайським шляхом заволоділи щонайменше 10 об’єктами нерухомості в Одесі загальною вартістю 9,5 млн грн, - інформує Державне бюро розслідувань.

Встановили, що колишній слідчий поліції на Одещині, який розслідував шахрайства з нерухомістю, розробив власну злочинну схему, до якої залучив інших співучасників, в тому числі діючого адвоката.

Схема полягала у тому, що на підставі недостовірних документів квартири у новобудовах, які вже були продані, але ще не були зареєстровані на власників, реєструвались членами угруповання на підставних осіб. Потім ці квартири продавали.

Інформацію щодо квартир без зареєстрованого права власності члени групи отримували з державних електронних реєстрів та від інших учасників ринку нерухомості.

Таким чином, члени злочинного угруповання обвинувачуються за статтями шахрайства, зловживання службовим становищем, підроблення документів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України).

Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

В Одесі колишній слідчий зі спільниками привласнили 10 чужих квартир у новобудовах
В Одесі колишній слідчий зі спільниками привласнили 10 чужих квартир у новобудовах
В Одесі колишній слідчий зі спільниками привласнили 10 чужих квартир у новобудовах
В Одесі колишній слідчий зі спільниками привласнили 10 чужих квартир у новобудовах

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Теги: шахраї, слідчий, Одеса, квартири
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