В Одесі колишній слідчий зі спільниками привласнили 10 чужих квартир у новобудовах

Ексслідчий зі спільниками постануть перед судом через шахрайське заволодіння квартирами в Одесі.Інформують, що учасники злочинного угруповання шахрайським шляхом заволоділи щонайменше 10 об’єктами нерухомості в Одесі загальною вартістю 9,5 млн грн, - інформує Державне бюро розслідувань.Встановили, що колишній слідчий поліції на Одещині, який розслідував шахрайства з нерухомістю, розробив власну злочинну схему, до якої залучив інших співучасників, в тому числі діючого адвоката.Схема полягала у тому, що на підставі недостовірних документів квартири у новобудовах, які вже були продані, але ще не були зареєстровані на власників, реєструвались членами угруповання на підставних осіб. Потім ці квартири продавали.Інформацію щодо квартир без зареєстрованого права власності члени групи отримували з державних електронних реєстрів та від інших учасників ринку нерухомості.Таким чином, члени злочинного угруповання обвинувачуються за статтями шахрайства, зловживання службовим становищем, підроблення документів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України).Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.