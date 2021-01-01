Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до паперових
Сьогодні, 16:56
Верховна Рада у вівторок, 30 березня, підтримала законопроєкт про цифрові паспорти у другому читанні.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Це означає, що цифрові документи в додатку "Дія" матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.
"Менше року тому ми запустили перші у світі електронні паспорти в "Дії", а вже сьогодні їх визнано на державному рівні", - написав Немчінов.
Законопроєкт розроблено за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа, і SURGe за підтримки уряду Канади.
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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Це означає, що цифрові документи в додатку "Дія" матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.
"Менше року тому ми запустили перші у світі електронні паспорти в "Дії", а вже сьогодні їх визнано на державному рівні", - написав Немчінов.
Законопроєкт розроблено за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа, і SURGe за підтримки уряду Канади.
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