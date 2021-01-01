Волинянин здобув перемогу у фестивалі із бойових мистецтв. ВІДЕО

Боєць із Волиніздобув перемогу у фестивалі із бойових мистецтв Madabattle.Про це повідомляє районна газета "Нове життя".Змагання відбувалися у місті Харкові. Суперники змагалися упродовж трьох раундів тривалістю в три хвилини. У третьому раунді на 1 хвилині 37 секунді бойовим прийомом Юрій здобув перемогу. Тренується він у спортивному клубі "Воїн", що в Луцьку. Тренери -таПереглянути бій можна на відео, починаючи із 01:12:00.Також у Харкові цими днями відбувся Кубок України з панкратіону та грепплінгу. У цих суперництвах наш ще один земляк Іван Пасич посів третє місце у розділі «Фул».