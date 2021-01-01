Волинянин здобув перемогу у фестивалі із бойових мистецтв. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Боєць із Волині Юрій Пасич здобув перемогу у фестивалі із бойових мистецтв Madabattle.
Про це повідомляє районна газета "Нове життя".
Змагання відбувалися у місті Харкові. Суперники змагалися упродовж трьох раундів тривалістю в три хвилини. У третьому раунді на 1 хвилині 37 секунді бойовим прийомом Юрій здобув перемогу. Тренується він у спортивному клубі "Воїн", що в Луцьку. Тренери - Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.
Переглянути бій можна на відео, починаючи із 01:12:00.
Також у Харкові цими днями відбувся Кубок України з панкратіону та грепплінгу. У цих суперництвах наш ще один земляк Іван Пасич посів третє місце у розділі «Фул».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє районна газета "Нове життя".
Змагання відбувалися у місті Харкові. Суперники змагалися упродовж трьох раундів тривалістю в три хвилини. У третьому раунді на 1 хвилині 37 секунді бойовим прийомом Юрій здобув перемогу. Тренується він у спортивному клубі "Воїн", що в Луцьку. Тренери - Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.
Переглянути бій можна на відео, починаючи із 01:12:00.
Також у Харкові цими днями відбувся Кубок України з панкратіону та грепплінгу. У цих суперництвах наш ще один земляк Іван Пасич посів третє місце у розділі «Фул».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин здобув перемогу у фестивалі із бойових мистецтв. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
На Ківерцівщині посадили «Лесину грушу»
Сьогодні, 01:17
Під яким номером лучанин із гуртом Go-A виступить на Євробаченні
Сьогодні, 00:15
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У тимчасовому «ковідному» шпиталі біля Луцька встановлюють додаткові ліжка.
30 березень, 23:34