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Завтра, 31 березня, у деяких районах Луцька не буде води

Завтра, 31 березня, у деяких районах Луцька не буде води
У деяких районах Луцька завтра, 31 березня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, не буде водопостачання.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Повідомляють, що із 10:00 до 20:00 подачу води зупинять за адресами: Олеся Гончара, 1, 1а, Іващенка, 2 і Сухомлинського, 2.

В районі вулиці Карбишева та по вулиці Гущанській, у зв’язку із аварійною заміною ділянки магістрального водогону, буде суттєво понижено тиск подачі води, а також можливі перебої у водопостачанні.

Ремонтні роботи триватимуть до п’ятниці, 2 квітня.

Тож у лучан перепрошують за тимчасові незручності та рекомендують зробити запаси води.

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Теги: вода, Луцьк, відключення
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