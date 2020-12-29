Завтра, 31 березня, у деяких районах Луцька не буде води
Сьогодні, 17:17
У деяких районах Луцька завтра, 31 березня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, не буде водопостачання.
Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Повідомляють, що із 10:00 до 20:00 подачу води зупинять за адресами: Олеся Гончара, 1, 1а, Іващенка, 2 і Сухомлинського, 2.
В районі вулиці Карбишева та по вулиці Гущанській, у зв’язку із аварійною заміною ділянки магістрального водогону, буде суттєво понижено тиск подачі води, а також можливі перебої у водопостачанні.
Ремонтні роботи триватимуть до п’ятниці, 2 квітня.
Тож у лучан перепрошують за тимчасові незручності та рекомендують зробити запаси води.
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Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Повідомляють, що із 10:00 до 20:00 подачу води зупинять за адресами: Олеся Гончара, 1, 1а, Іващенка, 2 і Сухомлинського, 2.
В районі вулиці Карбишева та по вулиці Гущанській, у зв’язку із аварійною заміною ділянки магістрального водогону, буде суттєво понижено тиск подачі води, а також можливі перебої у водопостачанні.
Ремонтні роботи триватимуть до п’ятниці, 2 квітня.
Тож у лучан перепрошують за тимчасові незручності та рекомендують зробити запаси води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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