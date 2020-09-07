вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На 6 волинських пунктах пропуску проведуть реконструкцію

На 6 волинських пунктах пропуску проведуть реконструкцію
В план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску включили 6 волинських пунктів.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Успішно завершили спільну роботу Волинської ОДА, Волинської митниці ДФС та Кабінету Міністрів України щодо реконструкції та розбудови 6 пунктів пропуску Волинської області.

Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня № 246-р затверджено план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021—2023 роки, до якого потрапили 2 пункти пропуску на українсько-польському кордоні та 4 на українсько-білоруському.

Йдеться про пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг» на українсько-польському та «Доманове», «Дольськ», «Пулемець», «Піща» українсько-білоруському кордонах.

Планом заходів, затвердженого Кабміном, на 2021-2023 рік передбачене фінансування для реконструкції та розбудови пункту пропуску: «Ягодин» на суму 302 мільйонів 216 тисяч гривень, «Устилуг» - 279 мілльйонів 694 тисяч гривень, «Дольськ» - 428 мільйонів 967 тисяч гривень, «Доманове» - 414 мільйонів 843 тисяч гривень, «Пулемець» - 351 мільйон гривень, «Піща» - 351 мільйон гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, пункти пропуску, реконструкція, розбудова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що має і скільки заробляє директор «Луцькводоканалу»
Сьогодні, 17:40
«Рівень моралі і цінностей падає»: у закладах освіти Луцька хочуть факультативно впровадити християнську етику
Сьогодні, 17:38
На 6 волинських пунктах пропуску проведуть реконструкцію
Сьогодні, 17:30
Завтра, 31 березня, у деяких районах Луцька не буде води
Сьогодні, 17:17
Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до паперових
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення
16 березень, 16:00
У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень
11 березень, 16:00
На Волині незаконно уклали договір із реконструкції вулиці за 9 мільйонів гривень На Волині незаконно уклали договір із реконструкції вулиці за 9 мільйонів гривень
07 вересень, 2020, 19:09
За минулу добу через «Ягодин» повернулося 700 людей За минулу добу через «Ягодин» повернулося 700 людей
07 квітень, 2020, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті висадили понад пів сотні саджанців сакури
Сьогодні, 18:38
 0
На Волині очільнику підприємства інкримінують заволодіння бюджетними коштами
Сьогодні, 18:20
 0
Що має і скільки заробляє директор «Луцькводоканалу»
Сьогодні, 17:40
 0
«Рівень моралі і цінностей падає»: у закладах освіти Луцька хочуть факультативно впровадити християнську етику
Сьогодні, 17:38
 0
На 6 волинських пунктах пропуску проведуть реконструкцію
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8