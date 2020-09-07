На 6 волинських пунктах пропуску проведуть реконструкцію





Про це



Успішно завершили спільну роботу Волинської ОДА, Волинської митниці ДФС та Кабінету Міністрів України щодо реконструкції та розбудови 6 пунктів пропуску Волинської області.



Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня № 246-р затверджено план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021—2023 роки, до якого потрапили 2 пункти пропуску на українсько-польському кордоні та 4 на українсько-білоруському.



Йдеться про пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг» на українсько-польському та «Доманове», «Дольськ», «Пулемець», «Піща» українсько-білоруському кордонах.



Планом заходів, затвердженого Кабміном, на 2021-2023 рік передбачене фінансування для реконструкції та розбудови пункту пропуску: «Ягодин» на суму 302 мільйонів 216 тисяч гривень, «Устилуг» - 279 мілльйонів 694 тисяч гривень, «Дольськ» - 428 мільйонів 967 тисяч гривень, «Доманове» - 414 мільйонів 843 тисяч гривень, «Пулемець» - 351 мільйон гривень, «Піща» - 351 мільйон гривень.

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