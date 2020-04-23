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У волинському місті висадили понад пів сотні саджанців сакури

У волинському місті висадили понад пів сотні саджанців сакури
Днями у Ковелі на вулиці Павлова висадили сакури. 60 саджанців сорту “Канзан” подарував місту підприємець.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Власник мережі “Classic” розпочав організовувати висадку декоративних дерев кілька років тому. Завдяки йому вони вже ростуть на вулиці Незалежності, бульварі Лесі Українки та в парку Тараса Шевченка.

Підприємець сподівається, що згодом Ковель можна буде назвати містом сакур, адже має на меті продовжити цю добру традицію й надалі.

Міський голова Ігор Чайка каже: “Радує, що у Ковелі є такі люди, які дбають за розвиток міста, докладають зусиль, аби він ставав привабливішим, більш комфортним, вкладають власні кошти в інфраструктуру, озеленення. Дуже вдячний Роману Дідицькому за його любов до рідного міста, ініціативу, хороші справи. Хочеться, аби наш бізнес був соціально відповідальним, і приклад є з кого брати”.

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Теги: Ковель, сакури, саджанці
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