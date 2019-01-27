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Луцькі прикордонники – переможці змагань з боротьби самбо

Луцькі прикордонники – переможці змагань з боротьби самбо
Сьогодні на базі фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» відбулися змагання з боротьби самбо. Шестеро прикордонників Луцького загону змагалися за спортивні нагороди з представниками інших правоохоронних структур Волинської області.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Свою витривалість та сила у цьому виді спорту випробували 54 спортсмени.

В серії динамічних та напружених поєдинків з боротьби самбо в особистій першості представники збірної команди Луцького прикордонного загону здобули по два перших та других й одне третє місця.

У підсумку команда прикордонників стала лідером змагань. Друге місце посіла команда СБУ, третє – Нацполіції.

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Теги: змагання, Луцькі прикордонники, переможці
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