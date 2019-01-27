Луцькі прикордонники – переможці змагань з боротьби самбо





Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.



Свою витривалість та сила у цьому виді спорту випробували 54 спортсмени.



В серії динамічних та напружених поєдинків з боротьби самбо в особистій першості представники збірної команди Луцького прикордонного загону здобули по два перших та других й одне третє місця.



У підсумку команда прикордонників стала лідером змагань. Друге місце посіла команда СБУ, третє – Нацполіції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні на базі фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» відбулися змагання з боротьби самбо. Шестеро прикордонників Луцького загону змагалися за спортивні нагороди з представниками інших правоохоронних структур Волинської області.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Свою витривалість та сила у цьому виді спорту випробували 54 спортсмени.В серії динамічних та напружених поєдинків з боротьби самбо в особистій першості представники збірної команди Луцького прикордонного загону здобули по два перших та других й одне третє місця.У підсумку команда прикордонників стала лідером змагань. Друге місце посіла команда СБУ, третє – Нацполіції.

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