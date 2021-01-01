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Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 31 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 31 березня
У Волинській області завтра, 31 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10⁰ тепла,
вдень 13-18⁰ тепла.

Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра увесь день протримається хмарна погода. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря вночі 8-9⁰ тепла, вдень 14-16⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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