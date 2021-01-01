Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 31 березня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10⁰ тепла,

вдень 13-18⁰ тепла.



Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра увесь день протримається хмарна погода. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря вночі 8-9⁰ тепла, вдень 14-16⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 31 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликий дощ.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10⁰ тепла,вдень 13-18⁰ тепла.Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра увесь день протримається хмарна погода. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря вночі 8-9⁰ тепла, вдень 14-16⁰ тепла.

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