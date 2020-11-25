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На Волині переобрали голову районного суду

На Волині переобрали голову районного суду
Під час зборів суддів обрали голову Любешівського районного суду Волинської області.

Про це повідомляють на сайті установи.

Відповідно до рішення зборів суддів Любешівського районного суду Волинської області від 29.03.2021 №2/2 суддю Гладіч Наталію Іванівну обрали головою Любешівського районного суду Волинської області.

Зазначають, що суддю Наталію Гладіч обрали повторно на термін з 30 березня до 29 березня 2024.

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Теги: Любешівський районний сул, голова, збори суддів
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