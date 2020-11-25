На Волині переобрали голову районного суду





Про це повідомляють на

Відповідно до рішення зборів суддів Любешівського районного суду Волинської області від 29.03.2021 №2/2 суддю Гладіч Наталію Іванівну обрали головою Любешівського районного суду Волинської області.



Зазначають, що суддю Наталію Гладіч обрали повторно на термін з 30 березня до 29 березня 2024.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час зборів суддів обрали голову Любешівського районного суду Волинської області.Про це повідомляють на сайті установи.

Відповідно до рішення зборів суддів Любешівського районного суду Волинської області від 29.03.2021 №2/2 суддюобрали головою Любешівського районного суду Волинської області.Зазначають, що суддю Наталію Гладіч обрали повторно на термін з 30 березня до 29 березня 2024.

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