На Волині переобрали голову районного суду
Сьогодні, 19:33
Під час зборів суддів обрали голову Любешівського районного суду Волинської області.
Про це повідомляють на сайті установи.
Відповідно до рішення зборів суддів Любешівського районного суду Волинської області від 29.03.2021 №2/2 суддю Гладіч Наталію Іванівну обрали головою Любешівського районного суду Волинської області.
Зазначають, що суддю Наталію Гладіч обрали повторно на термін з 30 березня до 29 березня 2024.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті установи.
Відповідно до рішення зборів суддів Любешівського районного суду Волинської області від 29.03.2021 №2/2 суддю Гладіч Наталію Іванівну обрали головою Любешівського районного суду Волинської області.
Зазначають, що суддю Наталію Гладіч обрали повторно на термін з 30 березня до 29 березня 2024.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 31 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині переобрали голову районного суду
Сьогодні, 19:33
З 1 квітня у лісах на Волині настає «сезон тиші»
Сьогодні, 19:18
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 березня
Сьогодні, 19:00
У волинському місті висадили понад пів сотні саджанців сакури
Сьогодні, 18:38