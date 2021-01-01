«СВІДОМІ» пропонують популяризувати у Луцьку електро- та велотранспорт
Сьогодні, 21:14
Представники Громадянського руху «СВІДОМІ» пропонують популяризувати у Луцьку використання електро- та велотранспорту.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник громадянського руху та депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер.
За словами депутата, з кожним роком кількість різного приватного транспорту зростає, екосвідомі громадяни все частіше пересідають на велосипеди та електросамокати.
Тарас Шкітер написав, що представники онлайн-магазину Rozetka розповіли про ріст попиту на покупку такого виду транспорту, а в компанії “Фокстрот” уточнили, що влітку 2020 року продажі зросли в 3-4 рази в порівнянні з торішнім сезоном. І ці показники щороку будуть збільшуватися.
"Будучи у Львові, Києві, Одесі, Вінниці, Дніпрі чи містах Європи ви можете за допомогою смартфону взяти в оренду електросамокат, проїхати в потрібне вам місце та залишити його на найближчій спеціальній парковці. Це стає актуальним і для Луцька, у зв’язку з майбутньою реконструкцією проспекту Волі і ремонтом інших вулиць у місті, це вписується в концепцію збільшення велодоріжок у місті.
Зважаючи на це, наша команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» йде в ногу з часом та уже працює, щоб реалізувати ці ідеї якнайшвидше у нашому місті", - йдеться у дописі.
Тарас Шкітер зазначив, що представники Громадянського руху «СВІДОМІ»:
- ініціюємо процес розробки програми розвитку вело- та електротранспорту у Луцькій громаді;
- вивчаємо досвід українських та європейських міст у питаннях впровадження зручних сервісів оренди електросамокатів, велосипедів
та інших видів подібного транспорту;
- розпочали перемовини з українськими представництвами міжнародних мереж прокату вело та електротранспорту.
"Цей проект може стати своєрідною фішкою стратегії розвитку міського екотранспорту і важливим кроком у його популяризації.
Запрошуємо усіх зацікавлених в цьому проекті до обговорення ідеї, співпраці та спільного напрацювання програми", - резюмував депутат Луцькради.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник громадянського руху та депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер.
За словами депутата, з кожним роком кількість різного приватного транспорту зростає, екосвідомі громадяни все частіше пересідають на велосипеди та електросамокати.
Тарас Шкітер написав, що представники онлайн-магазину Rozetka розповіли про ріст попиту на покупку такого виду транспорту, а в компанії “Фокстрот” уточнили, що влітку 2020 року продажі зросли в 3-4 рази в порівнянні з торішнім сезоном. І ці показники щороку будуть збільшуватися.
"Будучи у Львові, Києві, Одесі, Вінниці, Дніпрі чи містах Європи ви можете за допомогою смартфону взяти в оренду електросамокат, проїхати в потрібне вам місце та залишити його на найближчій спеціальній парковці. Це стає актуальним і для Луцька, у зв’язку з майбутньою реконструкцією проспекту Волі і ремонтом інших вулиць у місті, це вписується в концепцію збільшення велодоріжок у місті.
Зважаючи на це, наша команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» йде в ногу з часом та уже працює, щоб реалізувати ці ідеї якнайшвидше у нашому місті", - йдеться у дописі.
Тарас Шкітер зазначив, що представники Громадянського руху «СВІДОМІ»:
- ініціюємо процес розробки програми розвитку вело- та електротранспорту у Луцькій громаді;
- вивчаємо досвід українських та європейських міст у питаннях впровадження зручних сервісів оренди електросамокатів, велосипедів
та інших видів подібного транспорту;
- розпочали перемовини з українськими представництвами міжнародних мереж прокату вело та електротранспорту.
"Цей проект може стати своєрідною фішкою стратегії розвитку міського екотранспорту і важливим кроком у його популяризації.
Запрошуємо усіх зацікавлених в цьому проекті до обговорення ідеї, співпраці та спільного напрацювання програми", - резюмував депутат Луцькради.
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