«СВІДОМІ» пропонують популяризувати у Луцьку електро- та велотранспорт

Представники Громадянського руху «СВІДОМІ» пропонують популяризувати у Луцьку використання електро- та велотранспорту.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник громадянського руху та депутат Луцької міської радиЗа словами депутата, з кожним роком кількість різного приватного транспорту зростає, екосвідомі громадяни все частіше пересідають на велосипеди та електросамокати.Тарас Шкітер написав, що представники онлайн-магазину Rozetka розповіли про ріст попиту на покупку такого виду транспорту, а в компанії “Фокстрот” уточнили, що влітку 2020 року продажі зросли в 3-4 рази в порівнянні з торішнім сезоном. І ці показники щороку будуть збільшуватися."Будучи у Львові, Києві, Одесі, Вінниці, Дніпрі чи містах Європи ви можете за допомогою смартфону взяти в оренду електросамокат, проїхати в потрібне вам місце та залишити його на найближчій спеціальній парковці. Це стає актуальним і для Луцька, у зв’язку з майбутньою реконструкцією проспекту Волі і ремонтом інших вулиць у місті, це вписується в концепцію збільшення велодоріжок у місті.Зважаючи на це, наша команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» йде в ногу з часом та уже працює, щоб реалізувати ці ідеї якнайшвидше у нашому місті", - йдеться у дописі.Тарас Шкітер зазначив, що представники Громадянського руху «СВІДОМІ»:- ініціюємо процес розробки програми розвитку вело- та електротранспорту у Луцькій громаді;- вивчаємо досвід українських та європейських міст у питаннях впровадження зручних сервісів оренди електросамокатів, велосипедівта інших видів подібного транспорту;- розпочали перемовини з українськими представництвами міжнародних мереж прокату вело та електротранспорту."Цей проект може стати своєрідною фішкою стратегії розвитку міського екотранспорту і важливим кроком у його популяризації.Запрошуємо усіх зацікавлених в цьому проекті до обговорення ідеї, співпраці та спільного напрацювання програми", - резюмував депутат Луцькради.